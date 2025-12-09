El Castellón es el equipo con más goleadores distintos de la Liga Hypermotion con catorce

El Castellón es el equipo que más goleadores diferentes de la Liga Hypermotion, puesto que catorce jugadores distintos han conseguido marcar al menos un tanto en las diecisiete jornadas que se han disputado. Tras el equipo albinegro, se sitúan el Cádiz y el Granada. En ambos casos once de sus jugadores han marcado en estos mismos encuentros.

En el caso del Castellón, Álex Calatrava y Brian Cipenga son los máximos goleadores con cuatro tantos cada uno. Les siguen con un gol menos Adam Jakobsen, Ousmane Camara e Isra Suero y con dos goles está Marc Doué. También han celebrado un gol esta temporada Douglas Aurélio, Kenneth Mamah, Agustín Sienra, Awer Mabil, Diego Barri, Alberto Jiménez, Pablo Santiago y Fabrizio Brignani.

En el encuentro del domingo en A Coruña, los tres tantos con los que el Castellón remontó el gol inicial del Dépor llegaron desde el banquillo, porque fueron anotados por Doué, Brignani y Cipenga.