El Eldense alcanza la Navidad en zona de promoción de ascenso

El triunfo del Eldense ante el Betis Deportivo (2-0) en la última jornada del año 2025 en el grupo 2 de Primera Federación ha permitido al conjunto alicantino regresar a puestos de promoción de ascenso.

El equipo que entrena Claudio Barragán no estaba en la zona de privilegio desde la jornada 4 del campeonato, en el mes de septiembre. Desde entonces, una mala racha de resultados provocó la destitución de Javi Cabello como entrenador a mediados de octubre.

Con la llegada de Claudio Barragán al banquillo azulgrana, el Eldense ha crecido deportivamente en los dos últimos meses. En este periodo, el equipo alicantino apenas ha perdido un partido y ha conseguido terminar el año en el tren de cabeza después de dos victorias consecutivas en el Nuevo Pepico Amat ante el Tarazona (1-0) y el Betis Deportivo (2-0).

Cartagena - Eldense / @CD_Eldense / X

Además, el Eldense se ha reforzado en el aspecto anímico también en la Copa del Rey, competición en la que ha eliminado al Real Jaén (1-3) y Almería (2-1) para caer con las botas puestas ante la Real Sociedad (1-2) en dieciseisavos de final.

... Y sin ganar fuera de casa

La única asignatura pendiente que le queda al Eldense de Claudio Barragán es ganar a domicilio, registro que no ha conseguido en la actual temporada y que no logra desde el pasado 5 de abril cuando se impuso como visitante al Cartagena (0-1) cuando ambos equipos militaban en LaLiga Hypermotion.