El Orihuela ficha a una leyenda de LaLiga

El Orihuela ha confirmado este domingo la incorporación a su plantilla del futbolista navarro Roberto Torres, mediapunta cuyo último equipo fue el Gimnàstic de Tarragona.

Formado en el Club Atlético Osasuna, Roberto Torres, de 36 años de edad, ha disputado más de 300 partidos en el fútbol profesional, 173 en la máxima categoría y 149 en Segunda División, todos ellos con el equipo navarro.

Tras su salida de Osasuna en la temporada 2022-2023 tuvo una corta experiencia en el fútbol iraní al incorporarse al Foolad Khuzestán para después militar en el Inter Escaldes de Andorra y el Gimnàstic de Tarragona, su último equipo antes de recalar en el Orihuela.

Refuerzo de lujo para buscar el ascenso a Primera Federación

Roberto Torres llega al Orihuela pocas horas después de que el equipo alicantino lograse una importante victoria a domicilio frente al Real Madrid C en Valdebebas (1-3), triunfo que ha situado al equipo de Carlos de las Cuevas a un paso de los puestos de promoción de ascenso a Primera Federación.

El nuevo jugador del Orihuela podría debutar con la camiseta amarilla en la próxima jornada del grupo 5 de Segunda Federación en un partido ante el filial del Elche que se disputará el domingo 25 de enero en el estadio de Los Arcos.