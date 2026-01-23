El Eldense sorprende a todo el mundo fichando a un portero de fútbol sala reconvertido a central

Si pensaba que ya lo había visto todo en el mercado invernal, estaba muy equivocado. El CD Eldense ha decidido ir un paso más allá y ha anunciado el fichaje de Óscar Vega, defensa central colombiano de 20 años. A priori, una incorporación corriente, pero lo cierto es que el futbolista cafetero esconde una particularidad difícil de encontrar en el fútbol profesional: hace apenas un año defendía una portería de fútbol sala. Y no una cualquiera, sino la de la selección colombiana.

Un fichaje trabajado desde septiembre

Lejos de ser una ocurrencia de última hora, el fichaje de Vega no nace de la improvisación, aunque sí ha dado la vuelta al mundo. El jugador llevaba entrenando con la primera plantilla desde el mes de septiembre, siempre bajo las órdenes de Claudio Barragán. Sin embargo, no ha sido hasta este mercado invernal cuando la propiedad del club ha decidido inscribirle oficialmente como jugador del primer equipo.

Consciente de todo lo que ha generado su llegada, Barragán defendió firmemente la apuesta cuando tuvo ocasión. “No valoro su trayectoria como portero de fútbol sala, pero sí conozco la evolución de Óscar Vega desde septiembre y ha sido espectacular”, explicó el técnico del Eldense, dejando claro que el fichaje responde directamente a su rendimiento y progresión diaria.

Del fútbol sala al Eldense

El club, por su parte, ha querido contextualizar una incorporación que ata al futbolista hasta 2028. La llegada del colombiano se enmarca dentro del convenio de colaboración internacional que une al Eldense con su club de procedencia, el Llaneros FC, una vía que le ha permitido dar el salto al fútbol europeo.

Lejos de ocultar su pasado en las pistas, la entidad azulgrana ha optado por ponerlo en valor. “Vega fue uno de los referentes del fútbol sala colombiano”, recuerdan desde el club, una experiencia que, según destacan, le ha aportado reacción, liderazgo y lectura del juego, cualidades que ahora intenta trasladar a su nueva etapa como defensa central.

No todos los días se ve a un jugador pasar de achicar espacios sobre parquet a hacerlo en un estadio, y menos aún en plena competición de Primera RFEF. Si la jugada sale bien, el Eldense podrá presumir de visión y valentía. Y si no, al menos quedará la sensación de que alguien se atrevió a romper el guion.