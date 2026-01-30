"Queremos seguir con la dinámica que tenemos en casa"

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, dijo este viernes que su equipo pretende, ante el Andorra, "seguir con la dinámica" que llevan en el estadio SkyFi Castalia, donde quiere suma la sexta victoria consecutiva ante su afición.

Los albinegros quieren consolidar la segunda posición que ocupa con un buen resultado en Castalia. "Aquí estamos siendo fuertes, somos el mejor o el segundo mejor equipo como local, y eso es lo que también nos está haciendo estar ahí en esa posición", dijo ante los medios.

Pablo Hernández destacó del Andorra que tiene "un estilo muy marcado". "Yo creo que de los equipos que mejor se identifica. Les da igual el rival, siempre intentan jugar a a lo mismo, con el mismo sistema, y lo hacen muy bien. Es un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y va a ser muy duro", apuntó.

Medio equipo, apercibido de sanción

El Castellón no quiere que le condicione el hecho de tener ocho futbolistas con cuatro tarjetas amarillas y, por tanto, apercibidos de sanción. "Si se juntan varios es peor y será un problema, pero no nos centramos en eso, lo que tenga que pasar en cuanto a las amarillas pasará", sentenció el técnico.

Pablo Hernández también se refirió al mercado de invierno y reconoció que "el club siempre está trabajando en mirar jugadores", aunque si no llegara ningún refuerzo más aseguró estar "muy contento" con el equipo que tiene y los jugadores de los que dispone, "aunque si estos últimos días del mercado hay algún movimiento, perfecto", concluyó.