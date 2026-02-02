El Intercity prescinde del centrocampista Álex Gil... que se marcha al Marbella

El Intercity, equipo del grupo 5 de Segunda Federación, ha confirmado este lunes, día que se cierra el mercado invernal, la salida de Álex Gil tras alcanzar un acuerdo con el jugador para la rescisión del contrato que vinculaba a ambas partes.

El centrocampista de 22 años de edad llegó al Intercity en el verano de 2024. En el equipo alicantino, Álex Gil ha disputado en temporada y media un total de doce encuentros, seis de ellos como titular, en los que ha acumulado 447 minutos de juego.

Una grave lesión le frenó en seco

Formado en las categorías inferiores del Leganés, él futbolista abulense no ha tenido suerte con las lesiones durante su estancia en el Intercity. En noviembre de 2024, Álex Gil sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha que le obligó a perderse casi toda la temporada pasada. Una lesión de larga duración que marcó su trayectoria en Alicante en un equipo que en este tiempo también sufrió un descenso de categoría y ha contado con media docena de entrenadores en los últimos 16 meses. Tras romper con el Intercity, ha fichado como agente libre por el Marbella.