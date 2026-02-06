Eldense y Sabadell miden su gran momento en un duelo de altura

El Eldense, tercer clasificado en el grupo 2 de Primera Federación, afronta este sábado en el Nuevo Pepico Amat (21 horas) una 'final' por el ascenso ante el líder Sabadell. Los dos equipos más en forma de la competición miden su estado de gracia tras acumular más de dos meses sin perder en ambos casos y firmar trayectorias de ascenso.

Este duelo de altura enfrenta al mejor local del campeonato, el Eldense, con el visitante más fuerte, el Sabadell. En este caso, los seis puntos que separan a los dos equipos obligan al conjunto alicantino a ganar para acercarse al liderato y optar por el ascenso directo.

Claudio Barragán, entrenador del Eldense, afirmó en la previa de este encuentro que "para ganar tenemos que ser nosotros mismos, jugar con personalidad y hacerlo mejor que un rival que si es líder es por algo". El Eldense podría alinear a Ramón Vila, Jesús Clemente, Álex Serradell, Floris Smand, David Ruiz, Guille Macho, Rubén Quintanilla, Nacho Quintana, Hamza Bellari, Fidel Chaves y Dioni Villalba.