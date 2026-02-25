El Intercity comprará barras de oro para su nueva estrategia financiera

Si todo un país como El Salvador se dedicó a comprar meterse de lleno en el mundo del Bitcoin (con mucho éxito), no es de extrañar que un club de fútbol se lance a otras innovaciones. El Intercity, primer club de fútbol español que cotiza en Bolsa, siguiendo su nueva estrategia de gestión de tesorería basada en la adquisición progresiva de oro físico, ha procedido a la adquisición de una barra de oro de un kilogramo.

Según informa la entidad en un comunicado oficial, el precio de compra es de ciento cuarenta y cuatro mil ochenta y dos euros (144.082 €) el kilogramo. La barra adquirida se encuentra depositada por Degussa Group España.

El club alicantino anunció esta misma semana la creación de una división de tesorería en oro, una iniciativa estratégica que le permitirá incorporar este activo como reserva de valor dentro de su balance.

Estrategia de tesorería basada en oro

Con este movimiento, según el Intercity, la entidad alicantina se convierte en la primera entidad deportiva española en desarrollar una estrategia de tesorería basada en oro, situándose a la vanguardia en la adopción de modelos innovadores de gestión financiera en el ámbito del deporte profesional.

Según informó el club alicantino, la nueva división tendrá como objetivo la adquisición progresiva de oro físico, que será integrado en el balance del club como activo de reserva, con el fin de reforzar la estabilidad financiera y preservar valor en el largo plazo.

Noticias relacionadas

Lingotes de oro / Pixabay

La creación de esta división de tesorería en oro se enmarca también dentro de la visión estratégica del club en relación con el desarrollo de Alicante Park, el proyecto que permitirá atraer grandes eventos deportivos, culturales y musicales, incluidos conciertos de gran formato.