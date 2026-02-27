‘Punt a punt’ retransmite el Levante-Alavés, Barcelona-Villarreal, Castellón-Racing, Hércules-Eldense y Valencia-Osasuna

El equipo que lidera Luis Urrutia ha preparado un buen menú deportivo radiofónico para este fin de semana. Este viernes por la noche a partir de las 21 horas el Levante recibe la visita del Alavés en el Ciutat de València. Un enfrentamiento que los granotes necesitan ganar para punturar i salvarse para evitar el descenso a segunda división.

Este sábado, desde las 12 del mediodía, Punt a punt incluye tres citas de máximo nivel: en Primera División, duelo por la Champions entre el Barcelona y el Villarreal; en Segunda, partido clave por el ascenso a Primera entre el Castellón y el Racing, a partir de las 21 horas; y en Primera Federación, duelo autonómico entre el Hércules y el Eldense a la misma hora. Además, el programa ofrecerá todo el fútbol regional, la Copa del Rey de voleibol y la pilota valenciana en directo, entre otros deportes.

El domingo, el mes de marzo comienza en Punt a punt con una matinal polideportiva con baloncesto, balonmano, fútbol americano, tenis de mesa y fútbol; no faltará la conexión con la primera mascletà de las Fallas desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y, después, a partir de las 16.15 horas, el partido de Mestalla entre el Valencia y Osasuna.

El croata Budimir celebra el gol que le hizo al Valencia en la jornada de Liga en El Sadar / LaLiga

El programa también ofrecerá la final de la Copa del Rey de voleibol en el Pabellón de la Fuente de San Luis, convertido en el epicentro del mejor voleibol nacional con los equipos CV Guaguas, Pamesa Voleibol Teruel, Grupo Herce Soria, Léleman Conqueridor Valencia, ConectaBalear CV Manacor, Cisneros La Laguna, CV Melilla y UC3M Voleibol Leganés.

Punt a punt volverá a abrir sus micrófonos el jueves 5 de marzo con un nuevo capítulo de la Euroliga, que regresa al Roig Arena con el partido Valencia Basket - Zalgiris Kaunas. El siempre talentoso equipo lituano pondrá a prueba al conjunto de Pedro Martínez en un encuentro siempre espectacular a partir de las 20.30 horas.

À Punt, testigo del duelo de la jornada en raspall

La liga profesional de raspall será protagonista el domingo en À Punt. A las 11.15 horas, después del programa Apunts de Pilota, podrán vivir en directo la partida entre los equipos de Barxeta y Senyera, es decir, Marrahí, Raúl y Marc contra Iván, Momparler y Alejandro. Cara a cara, dos tríos que ya tienen garantizada la clasificación para jugar las semifinales y que buscan finalizar la primera fase lo más alto posible en la clasificación. La victoria daría a los de Marrahí el liderato y a los de Iván los subiría hasta la segunda posición.

Hay un precedente reciente entre ambos. El pasado domingo se enfrentaron en el trinquet de Ontinyent y la victoria cayó del lado del trío de Iván por un ajustado 25 a 20. Un resultado que indica perfectamente la igualdad que existe entre las dos formaciones y que pronostica un duelo intenso. Esta vez el enfrentamiento será en el trinquet de Xàbia.

El Valencia Basket – Cadí La Seu por la web de À Punt

Las cámaras de À Punt también serán testigo del partido que el Valencia Basket jugará en el Roig Arena el domingo 1 de marzo a las 12.15 horas, correspondiente a la jornada 23 de la Liga Femenina Endesa. Un choque de máximo interés que se podrá disfrutar a través de la web (www.apuntmedia.es).

El conjunto entrenado por Rubén Burgos, tercero en la clasificación y con dos victorias menos que el líder, el Casademont Zaragoza, recibe la visita del equipo catalán, que lucha por no descender. Ahora mismo ocupa la posición número 14 de la tabla, con solo una victoria más que el Araski, que marca el descenso.

Toda la actualidad deportiva también en La Banda: minut i resultat

La información deportiva del fin de semana se completará también con una doble edición de La Banda: minuto y resultado. Presentado por Sergi Escrivà, el programa repasará los marcadores de la jornada y mostrará las mejores imágenes de los partidos disputados.

El sábado, a partir de las 23.45 horas, La Banda: minut i resultat acercará todo lo ocurrido en el duelo de Primera División entre el FC Barcelona y el Villarreal CF. En el programa también se analizarán los goles y las mejores jugadas del Castellón–Racing de Santander, duelo entre el primer y segundo clasificado de la Segunda División.

Noticias relacionadas

El domingo, la actualidad informativa pasará por los partidos que el Elche y el Valencia juegan en casa contra el Espanyol y Osasuna, respectivamente. El programa comenzará alrededor de las 23.15 horas.