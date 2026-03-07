David Martínez, técnico español en Japón: "Fuera de las cinco grandes ligas de Europa, Japón es un lugar perfecto para trabajar"

David Martínez es uno de esos entrenadores españoles que han apostado por dar el salto a otros países para exportar un modelo de juego y para encontrar algunas oportunidades que no aparecen en España. Entrenador asistente en varios clubes de Primera División en España, experiencias en Arabia Saudí y Japón… ahora David Martínez vuelve al país nipón para disfrutar de un proyecto ilusionante.

Lo primero y lo más importante, ¿Cómo está David Martínez en este momento y qué nos puedes contar de tu carrera profesional?

Bien, adaptándome a una nueva cultura, a Japón, es un país que ya conozco pero lógicamente adaptándome de nuevo.

Soy entrenador de fútbol, empecé en las categorías inferiores en el Villarreal CF y después he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en diferentes países, lo cual me ha ofrecido una visión más completa de la que tenía como entrenador.

Cuando uno crece en una cultura de fútbol y de juego como la que tenemos en España, pensamos que es la única forma de jugar al fútbol, pero cuando sales al extranjero te das cuenta de que hay otras formas de entender el juego, a las cuales te tienes que adaptar y sobre todo a una serie de perfiles de jugadores que son los que te marcan la línea de trabajo. Tienes que ir siempre con una identidad y con unos principios de juego que tú como entrenador tienes interiorizados y con los que te identificas, pero te tienes que adaptar a diferentes circunstancias y eso es lo que me ha ofrecido trabajar en el extranjero, en diferentes países, en Arabia Saudí, en Kuwait, en Japón, en dos ocasiones, que es donde estoy actualmente ahora y la verdad que es muy interesante.

David Martínez, dando instrucciones durante un entrenamiento del Fagiano Okayama / SD

Yo creo que hay una pregunta obligada que la gente se pregunta, porque además es tu segunda etapa en Japón. ¿Cómo llega David a Japón y qué es lo que le atrae de esos proyectos que le han aparecido en Japón?

Yo llego a Japón a través de una reunión que tuve con un entrenador japonés y su agente en España. Este entrenador japonés tenía inquietudes por conocer la forma que teníamos de trabajar en España, en los diferentes clubes y viajó a España para ver entrenar a diferentes clubes, equipos y entrenadores y tuvo una reunión conmigo en España. Estuvimos hablando del juego, del fútbol, de tareas, de ligas, de jugadores y se sintió muy atraído por todo lo que le estaba exponiendo y transmitiendo.

Después de terminar mi etapa profesional en el RC Celta Vigo, que es otro de los clubes donde he trabajado en España, junto con Villarreal CF y Elche CF, me surge la oportunidad, me contacta el entrenador, me contacta su agente y me proponen venir en 2020 a Japón, en plena época de pandemia, donde yo también tenía una circunstancia familiar y personal dura. Finalmente decidí ir a Japón en un momento en el que no podía viajar absolutamente nadie en avión en el mundo, prácticamente, salvo ciertos visados diplomáticos y poca gente más. A través de la Embajada Española, la Embajada de Japón y el club me gestionaron el visado y pude viajar. Como anécdota, en el viaje Valencia-Zúrich no había mucha gente, pero en el viaje Zúrich-Tokio éramos tres personas para un avión de dos plantas.

Era muy llamativo, pero bueno, al llegar a Tokio tuve que hacer otro test de coronavirus, esperar dos horas el resultado, no podía coger el transporte público ni aviones dentro de Japón, ni autobuses, ningún transporte que me pudiera comunicar con los ciudadanos japoneses, hasta que no pasaba una cuarentena de 15 días, tuve que hacerla en un hotel. Durante los días de cuarentena, el club venía a reunirse conmigo, le explicaba tareas que debíamos ir haciendo, empecé a ver partidos del equipo, para cuando ya tuviera la oportunidad de entrar en campo y dirigir las tareas y dirigir entrenamientos con el equipo, con el grupo, estar muy preparado, conocer a los jugadores, conocer la liga y también dar a conocer un poco mi metodología al resto del cuerpo técnico. Y eso fue mi primera experiencia y contacto con el fútbol de Japón.

Y una vez se asienta todo, una vez acaba la cuarentena, una vez ya puedes entrar en dinámica, ¿qué es lo primero que te llama la atención de ese nuevo fútbol que estás viviendo y de cómo te adaptas a esas nuevas circunstancias?

En primer lugar, me llamaron la atención muchísimas cosas. Primero, el respeto que tiene el futbolista japonés por el entrenador, la ética de trabajo en el día a día y respeto por el proceso de entrenamiento.

Tienen muchas inquietudes y mucho interés en aprender, en mejorar. A nivel organizativo, la liga es extraordinaria. Desde el calendario, desde la primera jornada, ya están todos los horarios fijados. Ya sabes qué día juegas. Todo ello, te facilita como entrenador, planificar los microciclos de trabajo semanales. Está todo muy ordenado. Luego, el futbolista japonés tiene mucho nivel, especialmente a nivel técnico. Son jugadores que ejecutan muy bien en espacios reducidos. Todo derivado de su forma de trabajar, de la metodología que tienen desde que crecen como niños. Muy repetitiva, de insistir mucho en los conceptos y en los gestos técnicos individuales.

Y luego, el gran margen de mejora está en el aspecto colectivo. Cómo conectan esas capacidades individuales a través de una idea común, a través de una idea colectiva. Es donde tenemos nuestro margen de impacto los entrenadores.

David Martínez, dando instrucciones durante un entrenamiento / SD

Les gusta mucho el entrenador español porque nos consideran que somos entrenadores con una metodología muy definida y completa, con una idea de fútbol ofensivo, donde los jugadores tienen un entendimiento colectivo del juego muy desarrollado, muy amplio y muy profundo. Y eso consideran que les puede ayudar al desarrollo de su liga, de sus clubes, incluso a nivel de selección nacional.

Otro país en el que también confía mucho Japón, es Alemania, quien tiene una gran influencia, porque Japón, al final, es un fútbol de muchísimas transiciones. Por cultura, planifican y plantean el juego de esta manera.

De hecho, es uno de los principales países importadores de futbolistas japoneses, siendo en muchos casos, el primer país puente, hacia Europa. Sin embargo, existen otros países donde existe participación de futbolistas japoneses de manera significativa, como son España, Inglaterra, Bélgica y Portugal.

Lo realmente interesante de que compitan futbolistas japoneses en Europa, es que son jugadores que compiten en las mejores ligas de Europa, y en la mayoría de los casos, son jugadores titulares en sus equipos, acumulando un gran número de minutos competitivos, lo cual te manifiesta el alto nivel que tienen. Podríamos mencionar los casos de Mitoma en el Brighton, Minamino en el Mónaco, Wataru Endo en el Liverpool, y Tomiyasu en el Arsenal, etc...

Como bien estabas diciendo, hay ejemplos de futbolistas japoneses que están en equipos de máximo nivel y que son muy inteligentes y que son futbolistas muy top. ¿Dónde crees que está el siguiente paso para que, a nivel colectivo, para que, a nivel táctico, el futbolista japonés, ya desde que tiene 17, 18 años, desde que pega el salto, que tenga esa capacidad de interpretar distintas situaciones de juego, distintos modelos de juego, el que tenga esa capacidad, ¿dónde crees que está el próximo salto?

El futbolista japonés como comentamos antes, está muy marcado por el trabajo y entrenamiento individual, lo cual es un tema cultural, basado en la repetición, lo que les permite alcanzar una técnica individual muy depurada. El siguiente paso es orientar esa técnica individual hacia aspectos de juego colectivo, lo cual implica desarrollar sesiones de entrenamiento más posicionales, sesiones de entrenamiento donde se expliquen los conceptos de juego con mucho detalle, aprender a identificar los espacios para poder progresar y aprender a identificar espacios para poder defender y evitar las progresiones del equipo rival. Todos son conceptos que se tienen que ir construyendo, y que requiere mucho tiempo y detalle.

Para ir avanzando en esa línea, la J1 League está importando entrenadores extranjeros. Quieren esa influencia europea en Japón. Quieren mezclar diferentes identidades de juego porque uno de los proyectos que tienen como Liga es intentar que cada uno de los clubes tenga una identidad muy fuerte, muy definida y muy clara, acorde a su historia, acorde a lo que identifica la ciudad con un equipo. Habrá ciudades y equipos que se identifiquen más con fútbol ofensivo y posicional, y otros equipos que se identifiquen más con un fútbol de transiciones, de idas y vueltas. El siguiente paso, claramente, es entender el juego desde lo colectivo.

David Martínez, en el banquillo del Fagiano Okayama / SD

Coméntanos, primero, cuál es tu rol ahora mismo en el club en el que estás, qué club es y si puedes decirle al público español, a nivel de España, qué nivel de club sería más o menos. Si sería un Celta, un Villarreal, Atlético, si nos iríamos más a Mallorca... ¿Cómo estarías ahora mismo? Que nos comentes más o menos ese nivel.

Mi club es Fagiano Okayama FC. Mi rol es asistente principal del Manager. Aquí la figura del manager está muy jerarquizada, donde el manager no interviene mucho en el proceso de entrenamiento durante la semana. Delega mucho en mí, en mi trabajo, en el diseño de tareas, en la dirección de entrenamientos, en todo lo que implica dirigir un grupo y dirigir entrenamientos. Esa es mi principal función. Podría ser un rol de primer entrenador dentro de un cuerpo técnico donde hay un manager. Fagiano Okayama FC es un club humilde pero ambicioso, es un club que no tiene mucha historia en primera división, pero sí que es verdad que es un club que quiere evolucionar, quieren cambiar algunas cosas a nivel estructural, quiere profesionalizar mucho más toda la estructura del club, quiere dar un paso adelante pasando de ser un equipo de transiciones a un equipo más dominador. Ese es el principal objetivo por el que me han firmado en el club.

El fútbol en Japón, tiene mucha disciplina táctica defensiva, pero a nivel ofensivo los equipos basan mucho los ataques en acciones rápidas, sin demasiada pausa, con fuerte aplicación de las transiciones defensa - ataque. Mi club podría identificarse por ejemplo, con el Elche CF, que tiene una gran masa social.

En los partidos de liga, hay un ambiente extraordinario, el respeto por el futbolista y el entrenador es máximo, antes del partido hay un saludo protocolario, termina el partido, hayas ganado o perdido, los fans te esperan al final del partido, hay una ovación de las aficiones de los dos equipos, es fantástico el respeto que tienen por el profesional, la ética profesional que tienen los jugadores es maravillosa.

De hecho, la siguiente pregunta lleva un poco por ahí, ese choque cultural de ciertos comportamientos del propio aficionado, de los propios clubes, a nivel de la paciencia que se tiene en un club en Asia, no será la que se tiene en Europa con las grandes ligas, y de hecho no es el primer país en Asia en el que has estado. ¿Qué diferencias encuentras con Arabia Saudí por ejemplo? ¿Qué diferencias has notado de esa cultura del futbol árabe, ahora del futbol japonés, del español, del propio aficionado? ¿Qué choque o qué cosas destacarías a nivel de estructura del club y a nivel de aficionado?

Pues hay muchísimas diferencias. Creo sinceramente que fuera de las cinco grandes ligas en Europa, España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, creo que Japón es uno de los mejores países del mundo para trabajar, sinceramente lo creo, por muchas razones, los clubes están muy organizados, los estadios son modernos y se llenan, hay mucha afición al fútbol, y el nivel y la calidad del futbolista japonés.

Japón tiene una liga muy joven, con 33 años de historia solamente, pero la pasión por el juego, se acompaña con buena gestión de los clubes lo que les ha permitido crecer de forma sostenible.

La relación de Japón con España y con Europa es muy grande, obviamente el clima, la gastronomía, todo es muy diferente, a nivel comunicativo hay una cierta barrera, tanto es así que yo tengo un traductor en el club personal para mí, que me facilita la comunicación español – japonés, quien me ayuda a dirigir las tareas de entrenamiento, también estoy estudiando algunas palabras en japonés para poder, con un mínimo de 20 o 30 palabras intentar dirigir las tareas de entrenamiento con el mayor detalle posible, para intentar impactar más en el jugador, porque yo soy un entrenador de detalles, un entrenador que me gusta ir más a lo micro, que el futbolista sepa realmente cuál es su rol y cómo ejecutarlo a nivel individual, y nivel colectivo, entonces eso requiere mucho detalle

A nivel de infraestructura imagino que el campo de entrenamiento ya no es solo los campos donde se juegan los partidos, el campo de entrenamiento, las salas de reuniones, a nivel informático, a nivel de programas para poder desarrollar las actividades, imagino que a primer nivel también, ¿no?

Primer nivel en ese aspecto, tienen una tecnología muy alta en los estadios, cámaras tácticas en todos los estadios. Los estadios en Japón son muy dinámicos, dos horas antes del inicio, el estadio ya está lleno, los protocolos con la televisión están muy definidos, las entrevistas previas, las entrevistas posteriores, todos los espacios muy bien distribuidos, los campos en muy buen estado, el césped de calidad, los transportes muy funcionales, el tren a alta velocidad, los aviones…

Imagino que con lo que estás diciendo sí te ves muchos años en Japón. ¿Te ves siendo la cabeza más visible incluso de un proyecto o con otro rol al actual?

Mi intención es ser primer entrenador, pero yo acepté este proyecto de Japón, a pesar de tener un rol diferente al que inicialmente había visualizado, porque me convencieron, porque era un club que quería dar un paso adelante, un salto de calidad, manifestaron mucho interés en mí desde el primer momento, pero la idea después de terminar mi anterior etapa profesional, era orientar mi carrera profesional hacia ser primer entrenador.

Fue todo muy rápido, yo había tenido otras ofertas en los meses de verano, tanto de España, como del extranjero, que por diferentes circunstancias no se terminaron cerrando, pero cuando me surgió la opción de Japón, no lo dudé. Me parecía que era un buen contexto para mí, para crecer como entrenador, por cómo es la liga, cómo es el país, por la cultura, por el juego, por el futbolista.

Mi intención y el siguiente paso natural para mí, es ser primer entrenador, siento y tengo la confianza de que estoy preparado, después de muchos años trabajando como entrenador asistente en distintas ligas y cuerpos técnicos. Japón sería sin duda un buen entorno para iniciar mi carrera de primer entrenador, liderando un proyecto, porque una característica que ofrece Japón, es la estabilidad y confianza de los clubes hacia los entrenadores. Europa ahora mismo es un contexto difícil porque no hay paciencia, los proyectos se acaban muy rápido y se toman decisiones muy desde lo emocional.

Obviamente no se puede descartar nada, el futuro es impredecible, y volver a España, es una de mis intenciones, pero sin prisa, cuando la oportunidad adecuada llegue y el momento sea el correcto.

David Martínez y Fran Escribá, en su etapa en el Elche / SD

Voy con las dos últimas preguntas. La primera va por una persona que conoces muy bien, que hace poco le ha llegado la oportunidad de uno de los banquillos grandes de Segunda División como Fran Escribá. Banquillo difícil este año con muchos cambios y que no logró mantenerse en Primera y que está sufriendo en Segunda. ¿Qué le puede dar Fran Escribá a este Valladolid y qué nos puedes contar de Fran como compañero de trabajo?

Fran Escribá es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Me lo ha demostrado en el día a día a nivel personal, y a nivel profesional fue una persona que me dio una gran oportunidad de trabajar con él en Primera División. Yo había trabajado en clubes de primera, pero no en un primer equipo y mi primera experiencia en España en Primera División me la dio Fran Escribá, de lo cual siempre estaré eternamente agradecido. Trabajamos juntos en el Celta Vigo y en el Elche CF, lo conozco muy bien y creo que el Valladolid ha firmado un muy buen entrenador. El problema de los clubes en España y en general en Europa y yo diría que en el mundo salvo circunstancias y matices y casos muy concretos son que las expectativas no se corresponden en muchas ocasiones o en la gran mayoría con las realidades de los clubes, que están muy marcados por su historia. La historia del pasado puede que no esté muy vinculada o relacionada o no se corresponda con la realidad del momento actual, lo cual aumenta la presión, la necesidad y las expectativas.

Fran conoce bien la segunda división, sus últimos proyectos han estado en segunda división y creo que le puede aportar una estabilidad emocional al equipo muy alta, que les permita ser competitivos.

Ahora sí, la última. Háblanos un poco de los equipos de la comunidad valenciana. De los cuatro que hay en primera, cómo lo ves desde lejos y cómo ves también a Castellón.

A pesar de la distancia y la diferencia horaria sigo el fútbol español, y el futbol europeo en general, porque mi obligación como profesional es estar actualizado y conocer equipos, ligas, entrenadores, jugadores…

El Castellón es una gran sorpresa. Sinceramente me ha sorprendido, no tenía referencias apenas de Pablo Hernández como entrenador. Creo que Pablo al haber sido futbolista profesional, sabe lo que necesita su plantilla, y ha priorizado inicialmente dotar de estabilidad emocional a sus jugadores, recuperando su confianza en un momento en el que parecía que la plantilla tenía dificultades. Desde fuera, cuando he visto jugar al Castellón, parece que es un equipo que consigue competir muy bien, desde el aspecto condicional del juego, desde lo físico, ante equipos que están muy bien trabajados, e incluso que pueden tener superioridad técnica, consiguen reducir diferencias y ganar partidos que están ajustados.

El Villarreal tiene a Marcelino que es un gran entrenador. Su equipo está muy bien entrenado, sumado que tiene muy buenos jugadores. Son jugadores que atacan bien los espacios, que encajan con la idea de su entrenador e incluso este año han metido muchas variantes tácticas, a nivel posicional, siendo un equipo más dominador.

Por su parte, el Elche es el equipo que más me gusta en España. Me identifico mucho con Eder Sarabia. Trabajamos juntos en el Villarreal CF, tenemos buena relación. Me identifico con su forma de entrenar y su forma de entender el juego, tratando de ser dominantes. El Elche ha trabajado bien las diferencias entre competir en Segunda y competir Primera división. Ahora es igual de dominante, pero la diferencia, es que en Segunda división eras más dominante en campo contrario, y en Primera División el equipo es más dominante en campo propio, lejos de portería rival, lo cual te exige modificar tus comportamientos de juego. Por alguna razón en las últimas jornadas le está costando más ganar y los rivales han ajustado mejor, pero creo que no cambiará su forma de entender el juego. No hay razón para cambiar, porque es lo que te ha llevado a ese éxito.

David Martínez, durante un descanso de partido en Japón / SD

Sobre el Valencia se requiere un análisis más detallado. Han pasado por el club distintos perfiles de entrenadores y con resultados similares. Se han tenido dificultades para salvar la categoría cuando se supone que por historia, por plantilla y por estructura no deberías estar en esas situaciones.

Al final yo como entrenador y por respeto a los compañeros, a otros entrenadores, no puedo valorar el trabajo que hacen, porque no conozco el día a día, no veo entrenar al equipo, no conozco la realidad del club con detalle, con profundidad, solamente puedo valorar lo que veo en sus partidos. La historia dice que ha sido un club importante en España, ha ganado títulos, pero la realidad ahora mismo del equipo es otra. Y creo que es importante primero entenderla y luego aceptarla.

Sinceramente que la probabilidad de descenso, es muy reducida, porque creo que hay plantillas en la liga que tienen menos nivel que la plantilla del Valencia CF. Otro detalle a tener en cuenta, es que algunos jugadores ahora mismo en el Valencia CF, ya tienen experiencia en los últimos años de haber vivido situaciones similares, lo cual creo que lo van a poder resolver.

En cuanto al Levante UD, con la llegada de Luís Castro, el equipo cambio la dinámica de resultados, pero en las últimas jornadas no tiene la misma tendencia alcista de resultados. Es difícil tener consistencia para un equipo recién ascendido. Cuando un equipo cambia de entrenador, casi siempre hay un pequeño cambio de dinámica.

Noticias relacionadas

En esos momentos el jugador entiende que es su oportunidad, que quiere demostrar. Algunos que no estaban entrando de repente se ven con opciones de jugar y los que estaban jugando, si no lo hacen bien, puede que salgan del equipo cuando has estado jugando todo, hasta ese momento. Todo el mundo quiere demostrar, se activa. Eso existe, eso es real, eso pasa en los equipos.