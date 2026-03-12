El alcalde de Pamplona desata la polémica al equiparar al Alcoyano con ETA

Las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, han desatado una fuerte polémica política y social tras comparar el apoyo al CD Alcoyano con el respaldo a colectivos de presos de la banda terrorista ETA. Las palabras del regidor, perteneciente a EH Bildu, se produjeron al ser preguntado por la presencia de carteles en favor de presos de ETA durante la celebración de la Korrika.

Durante su intervención, Asiron afirmó que “le daba lo mismo” que en esos carteles se apoyara al Alcoyano o a la agrupación de presos de ETA, una afirmación que ha provocado críticas desde diferentes sectores políticos y asociaciones de víctimas del terrorismo.

"Puede haber gente que a título particular plantea sus reivindicaciones y me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos"

"Eso yo entiendo que son planteamientos particulares, de los cuales no se puede culpar a la organización de la Korrika en modo alguno", ha declarado.

Críticas de víctimas del terrorismo

La asociación COVITE reaccionó con dureza a las declaraciones del alcalde, acusándolo de trivializar el terrorismo y de equiparar el apoyo a un club de fútbol con el respaldo a presos de ETA. Desde la organización consideran que este tipo de afirmaciones “banalizan el sufrimiento de las víctimas” y exigen una rectificación pública por parte del regidor pamplonés.

El alcalde se defiende tras la polémica comparación

Al ser cuestionado por la comparación entre el respaldo a presos y el apoyo a un club de fútbol, el alcalde aseguró que cada persona es responsable de las reivindicaciones que decide mostrar en espacios públicos como la Korrika, la Plaza de Toros de Pamplona o el estadio de El Sadar. “Creo que ya habéis entendido lo que quería decir”, zanjó ante los periodistas.

Movimiento del ayuntamiento

Las palabras del alcalde han generado una reacción inmediata en el Ayuntamiento. Los grupos de Unión del Pueblo Navarro, Partido Socialista de Navarra y Partido Popular impulsaron una declaración institucional en la que advierten de que la subvención municipal a la carrera podría retirarse si durante el evento se producen actos de apoyo al terrorismo. Desde el PSN, su portavoz municipal, Marina Curiel, reiteró el respaldo de los socialistas a la Korrika como iniciativa de promoción del euskera, aunque dejó claro que su formación condenará cualquier símbolo o mensaje que suponga una exaltación del terrorismo.

Rechazo del Alcoyano

El CD Alcoyano emitió un comunicado oficial tras la polémica generada por las declaraciones del alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en las que mencionó al club al referirse a los carteles de apoyo a presos de ETA durante la Korrika. La entidad alicantina mostró su malestar por la comparación y rechazó que el nombre del club se utilice en un contexto ajeno al ámbito deportivo.

En el comunicado, el Alcoyano recordó que es una institución con más de cien años de historia vinculada a los valores del deporte, el respeto y la convivencia. El club defendió la identidad de la entidad y de su afición y pidió responsabilidad a los representantes públicos para evitar que el nombre del Alcoyano vuelva a aparecer en debates que nada tienen que ver con el fútbol.