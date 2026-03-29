Lamentable pelea tras el partido de fútbol entre la UE Benifairó y el CF Cullera

El partido de fútbol entre la UE Benifairó y el CF Cullera, disputado ayer en el campo municipal de Benifairó de la Valldigna, dejó imágenes lamentables que empañaron un encuentro clave en la competición. El segundo y el tercer clasificado de Segunda FFCV luchaban por tres puntos clave en la jornada 24.

A falta de pocos minutos para el final, y tras el tercer gol del CF Cullera, varios aficionados invadieron el terreno de juego, desencadenando una situación de gran tensión que, lamentablemente, no es inédita en campos de fútbol de la Safor.

Los incidentes se agravaron cuando, en medio de la invasión y ante la multitud congregada, uno de los presentes agredió a una persona desplazada desde Cullera. Los jugadores del conjunto visitante trataron de intervenir de inmediato para separar a los implicados, pero la entrada masiva de aficionados terminó por desbordar completamente el terreno de juego.

Finalmente, fueron asistentes de ambos equipos quienes lograron frenar la pelea y evitar que la situación derivara en consecuencias aún más graves.

Según relatan algunos espectadores, durante el encuentro ya se había ido caldeando el ambiente con insultos y comentarios fuera de tono por parte de aficionados locales. No es la primera vez que se registran incidentes de estas características en este campo.

Por el momento, ninguno de los dos clubes se ha pronunciado oficialmente, aunque numerosos aficionados han condenado lo sucedido.

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Cabe recordar que la UE Benifairó y el CF Cullera disputaban un partido de gran importancia, al enfrentarse el segundo y el tercer clasificado de la liga. El encuentro finalizó con victoria visitante por 1-3, en una jornada que, pese a la expectación generada durante la semana, ha quedado marcada por estos lamentables hechos.

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