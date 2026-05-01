La selección valenciana sub 12 llega a Benidorm para disputar el CESA

Benidorm se viste de gala para acoger el Campeonato Español de Selecciones Autonómicas (CESA) sub 12. Un torneo que cuenta con la participación de más de 500 niños y niñas de toda España con un mismo objetivo, alzarse con el trofeo. La selección valenciana llega con las ideas muy claras y lucharán con todo para que el campeonato se quede en casa.

La pasada edición dejó un mal sabor de boca con la eliminación de ambos combinados en los cuartos de final, este año el reto es superar esta barrera y apuntar a lo más alto.

Esta edición es un tanto especial ya que la selección ejercerá de anfitriona lo que supone un plus de motivaciónextra para los jugadores y jugadoras.

Valenta sub 12 / SD

Masculina sub 12 / SD

La selección local llegó ayer tierras alicantinas y no tardaron en ponerse manos a la obra. Su primera parada fue directamente los campos de entrenamiento para afinar los últimos detalles antes del arranque oficial.

Bajo la dirección técnica de Esther Romero y José A. Camacho, los sub 12 afrontan el torneo con energía, ilusión y grandes expectativas.

Fase de grupos y Horarios

La selección valenciana ha quedado encuadrada en el Grupo A, donde se medirá a Cantabria, Ceuta, Asturias e Illes Balears.

El debut llegará este viernes a las 9:30, cuando la Valenta sub 12 se estrene ante Ceuta. Apenas un poco más tarde, a las 10:35, será el turno de la selección masculina ante el mismo rival.

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La primera jornada será intensa, ambas selecciones completarán también sus duelos ante Cantabria y Asturias antes de que caiga la tarde, dejando así cerrada la fase inicial del campeonato.