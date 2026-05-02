La selección valenciana sub 12 vence y convence en su debut

La selección valenciana sub 12 llegaba a Benidorm para disputar los tres primeros partidos del CESA con un objetivoclaro, sumar los máximos puntos posibles y ser uno de los grandes aspirantes al título. La sección masculina y la sección femeninavencieron plácidamente a las selecciones de Ceuta, Cantabria y Asturias en el primer día del Campeonato Español de Selecciones Autonómicas.

Las jugadoras de la Valenta celebrando (FFCV) / (FFCV)

El “huracán Valenta” (h2)

Las chicas bajo las órdenes de Esther Romero firmaron un debut de ensueño ante Ceuta, las valencianas se impusieron con una superioridad estratosférica endosando 17 goles a sus rivales.

Suhaila Pérez fue la encargada de abrir la lata en apenas 2 minutos de encuentro, sus compañeras no desaprovecharon la oportunidad anotando muchos goles y demostrando de lo que son capaces estas futbolistas.

Suhaila Pérez celebra el primer tanto del torneo (FFCV) / (FFCV)

En el segundo partido la Valenta se enfrentó a Cantabria y las jugadoras no soltaron el pie del acelerador volviendo a ganar por goleada (11-0). Claudia Núñez firmó una actuación brillante con mucho descaro a la hora de regatear y una gran producción ofensiva que se tradujo en un hat-trick para su cuenta personal, su compañera Dafne también anotó 3 tantos en el mismo partido.

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Claudia Núñez celebra junto a sus compañeras / (FFCV)

El último partido del día para la Valenta se tradujo en gol, set y partido pues las jugadoras de Esther Camacho lograron vencer por 6 - 0 ante la selección de Asturias.