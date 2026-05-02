La selección valenciana sub 12 vence y convence en su debut
Ambos conjuntos ganan sus 3 primeros partidos y se postulan como grandes aspirantes a llevarse el título
La selección valenciana sub 12 llegaba a Benidorm para disputar los tres primeros partidos del CESA con un objetivoclaro, sumar los máximos puntos posibles y ser uno de los grandes aspirantes al título. La sección masculina y la sección femeninavencieron plácidamente a las selecciones de Ceuta, Cantabria y Asturias en el primer día del Campeonato Español de Selecciones Autonómicas.
El “huracán Valenta” (h2)
Las chicas bajo las órdenes de Esther Romero firmaron un debut de ensueño ante Ceuta, las valencianas se impusieron con una superioridad estratosférica endosando 17 goles a sus rivales.
Suhaila Pérez fue la encargada de abrir la lata en apenas 2 minutos de encuentro, sus compañeras no desaprovecharon la oportunidad anotando muchos goles y demostrando de lo que son capaces estas futbolistas.
En el segundo partido la Valenta se enfrentó a Cantabria y las jugadoras no soltaron el pie del acelerador volviendo a ganar por goleada (11-0). Claudia Núñez firmó una actuación brillante con mucho descaro a la hora de regatear y una gran producción ofensiva que se tradujo en un hat-trick para su cuenta personal, su compañera Dafne también anotó 3 tantos en el mismo partido.
El último partido del día para la Valenta se tradujo en gol, set y partido pues las jugadoras de Esther Camacho lograron vencer por 6 - 0 ante la selección de Asturias.
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