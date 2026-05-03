Las selecciones valencianas siguen sin perder en el CESA y ya tienen un pie en semifinales

La selección Valenta arrancó el día cerrando la fase de grupos con una victoria por 4-0 ante la selección de las Islas Baleares. Las chicas de Esther Romero ponían fin a una fase clasificatoria con unos números de otro planeta, 38 goles a favor y 0 en contra en 4 partidos.

Los cuartos de final enfrentaban a las valencianas con la selección de Aragón en un partido donde el conjunto local fue superior y venció por 5 goles a 1 a las aragonesas.

La Valenta avanza con paso firme por el CESA, Euskadi ya les espera en lo que van a ser unas semifinales de infarto, pues las chicas del país vasco también están cuajando un gran campeonato.

Ganar, ganar, ganar y volver a ganar

La selección valenciana masculina también cerró una magnífica fase de grupos, los de Camacho acaban invictos tras vencer por 2 - 0 a la selección de las Islas Baleares.

El MVP del partido fue indiscutiblemente para David Akochuaa, el habilidoso jugador de la cantera grogueta, anotó los 2 goles que sirvieron para afianzar la victoria y cerrar la fase de grupos con pleno de victorias.

Los cuartos de final ante la selección Canaria fueron muy intensos durante la primera parte, los valencianos no dejaron de generar ocasiones pero parecía que la pelota no quería entrar, hasta que en el último minuto David Kazakov logró abrir la lata para los valencianos.

Hugo, Baffo y Kazakov celebran el primer gol de los cuartos / (FFCV)

La segunda parte empezó igual que acabó la primera, con gol de David Kazakov, los de Camacho se ponían con 2 goles de ventaja en el marcador y fueron claros dominadores del encuentro de principio a fin.

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Akochua anotó el tercer y último gol de la tarde certificando el pase a semifinales de la selección valenciana. Al igual que la sección femenina, la valenciana se enfrentará en esta ronda previa a la final ante la selección de Euskadi.