Los estudios de la Generalitat certifican la rentabilidad del COTIF para la economía valenciana

La presentación del informe sobre el impacto económico del COTIF elaborado por el IVIE (el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) certificó la buena salud del torneo de l’Alcúdia y su importante retorno para la economía del territorio valenciano. El catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universitat de València, Joaquín Maudos Villarroya, se acompañó del director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, para presentar los datos que certifican que el COTIF es uno de los eventos deportivos más rentables de la Comunidad Valenciana y que cuenta con un efecto multiplicar muy destacado. De hecho, el trabajo de investigación elaborado por los técnicos de la Generalitat confirmaron que por cada euro de gasto en la organización del COTIF se generan 4,6 euros de gasto turístico. Además, el gasto total asociado al COTIF 2025 se tradujo en la generación de 2,2 millones de euros de renta(PIB) y 60 empleos equivalentes a tiempo completo durante todo el año. “Por cada euro gastado en la organización se han generado 3,1 euros de renta (PIB) en la economía valenciana. Y por cada euro gastado en organizar la competición se han generado 10,2 euros de ventas en favor de empresas de la Comunitat Valenciana, con la hostelería, el comercio y los servicios empresariales como los sectores más beneficiados”, argumentó Maudos.

El director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera. / SD

La Casa de la Cultura registró una importante presencia de público, entre los que se encontraban miembros de la organización, aficionados del torneo y empresarios. Antes de Maudos, la alcaldesa en funciones de l’Alcúdia, Àngels Boix, remarcó que el COTIF es un activo de l’Alcúdia y que invertir en él es invertir en el pueblo, reafirmando la apuesta del Ayuntamiento por el torneo, al que ofrece su apoyo año a año. Por su parte, el director general Luis Cervera subrayó la dinamización económica que permite el COTIF, comparándolo con otro eventos deportivos de la Comunidad Valenciana. Por último, el presidente del COTIF, Eliseu Gómez, agradeció a la Generalitat un trabajo de investigación que apuntala los datos que ya intuía el comité organizador y que hablan de que todo el esfuerzo desarrollado cada año tiene un importante retorno para l’Alcúdia y el resto del territorio valenciano e incluso español. "Como contribuyentes tenemos la obligación de saber dónde y cómo se invierte nuestro dinero y tengo que decir que el dinero público invertido en el COTIF está muy invertido porque genera un retorno magnífico para nuestra economía", certificó Maudos.