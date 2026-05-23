La Comunitat sigue mandando en el Fútbol Femenino en su día internacional

El fútbol femenino en la Comunitat Valenciana atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia. Bajo la presidencia de Salvador Gomar y con José Andrés Menchero al frente del área Valenta, la evolución de este deporte en la “Terreta” se ha convertido en un referente dentro del panorama nacional.

Los últimos años han servido para consolidar el crecimiento del fútbol femenino en España, y la Comunitat Valenciana se ha situado como uno de los territorios más importantes en esta expansión. El aumento de jugadoras, clubes y estructuras dedicadas al desarrollo del fútbol femenino refleja una apuesta firme y continuada que ya ofrece resultados visibles.

Las cifras evidencian este avance. En el verano de 2020, antes del inicio de la temporada 2020/21, el número de licencias femeninas en la Comunitat Valenciana era de 6.186. Apenas unos años después, esa cifra prácticamente se ha duplicado hasta alcanzar las 12.699 licencias, un crecimiento que confirma el éxito del trabajo realizado desde la federación y el área Valenta.

Este incremento no solo demuestra el auge del interés por el fútbol femenino, sino también el impacto de las iniciativas impulsadas para fomentar la participación, mejorar las competiciones y potenciar la visibilidad de las jugadoras. La Comunitat Valenciana continúa así reforzando su posición como uno de los grandes motores del fútbol femenino en España.

La última Nations League

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana demostró el enorme crecimiento y peso del fútbol femenino valenciano con el desplazamiento de 6.300 personas a Madrid para la final de la UEFA Nations League. La movilización, impulsada por el área Valenta, confirmó el compromiso de la FFCV con el desarrollo del fútbol femenino y sitúa a la Comunitat Valenciana como una de las federaciones más activas del país.

La expedición contó con 95 autobuses repartidos entre las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, además de la presencia de 129 clubes valencianos en la gran cita europea. Del total de desplazados, cerca de 5.000 fueron jugadoras federadas, unas cifras que reflejan la fortaleza de la estructura del fútbol femenino valenciano y el impacto de las políticas de promoción realizadas en los últimos años.

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La Comunitat Valenciana se consolidó así entre las grandes referencias nacionales junto a territorios como Madrid, Catalunya y Andalucía. La apuesta de la FFCV no solo se traduce en crecimiento de licencias y participación, sino también en una capacidad de movilización y apoyo al fútbol femenino que pocas federaciones territoriales pueden igualar actualmente en España.