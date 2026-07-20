Comienza el COTIF 2026, el torneo de fútbol base que han disputado jugadores como Ferran Torres y Cafú

Este lunes se ha inaugurado en L’Alcudia la 42a edición del COTIF. El torneo de 2026 reúne a selecciones y clubes como: Marruecos, Mauritania, Brasil, Valencia, Levante, Castellón, Elche y Sevilla en sus categorías sub-19 y sub-20. El torneo se celebrará en el Estadio Municipal Els Arcs de l'Alcúdia entre el 20 y el 39 de julio. El prestigioso campeonato internacional vuelve a convertir a la localidad valenciana en el epicentro del fútbol base, consolidándose como una de las competiciones de referencia para las jóvenes promesas del panorama nacional e internacional.

En el COTIF han participado una gran cantidad de jugadores que actualmente compiten al máximo nivel. Entre los nombres más destacados se encuentran: Iker Casillas, Cafú, Isco Alarcón, Kang-In Lee, Carlos Soler y Ferran Torres. En la edición femenina también han participado grandes jugadoras como Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

El acto de inauguración ha comenzado con un breve espacio para celebrar el título de campeones del mundo que ha logrado la selección española de fútbol. Acto seguido se ha producido una actuación musical y por último han entrado al campo los equipos que participan en el torneo. También han saltado al césped los clubes que disputarán el COTIF Promeses Istobal, desde la categoría prebenjamín, hasta alevín.

Con todos los jugadores sobre el césped se han reproducido los himnos de los 4 países participantes, un momento cargado de simbolismo que ha puesto el broche final a una jornada marcada por la convivencia, el deporte y el carácter internacional que define al COTIF desde hace más de cuatro décadas.

La ceremonia ha finalizado con las palabras de; Eliseu Gómez, presidente del COTIF, Angels Boix, la Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcudia y Luis Cervera, director de deportes de la Comunidad Valenciana. Cervera ha declarado que “el fútbol es grande gracias a torneos como el COTIF”.

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Ahora solo queda que el balón comience a rodar. Hoy ya se han disputado algunos encuentros del Promeses Istobal y el primer partido de la edición sub-20 lo disputarán este martes, 21 de julio, la S.E.C Brasil y el Sevilla FC a las 20:30 en el Estadio Municipal Els Arcs de l'Alcúdia.