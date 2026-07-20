Ferran Torres, el héroe del Mundial que bajó al barro tras la dana de València

Ferran Torres ha entrado para siempre en la historia del fútbol español. El delantero de Foios marcó este domingo el gol que le dio a España su segunda ‘estrella’ y lo convirtió en el gran héroe de una noche inolvidable.

Pero mucho antes de decidir un Mundial, el futbolista valenciano ya había demostrado que su compromiso con su tierra iba mucho más allá del césped. Tras la devastadora dana que golpeó la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, Ferran se convirtió en uno de los deportistas de élite que más se implicó con los afectados, tanto sobre el terreno como utilizando su enorme altavoz mediático para reclamar ayuda y mantener viva la memoria de las víctimas.

De una lesión al barro

Ferran fue uno de los miles de voluntarios que, apenas unas horas después de la tragedia, se sumaron a las tareas de limpieza en los municipios arrasados por las inundaciones. El delantero aprovechó que una lesión muscular le impidió disputar el partido de Liga que el FC Barcelona jugó aquel fin de semana para regresar a València y ayudar sobre el terreno.

"No me lo pensé; fui a València e intenté ayudar en todo lo posible", recordaba hace unos meses en su visita a El Hormiguero.

Ferran Torres se sumó a las tareas de limpieza como un voluntario más tras la dana en València. / ED

Además, el delantero también aportó material, alimentos y ayuda económica para los afectados, así como colaboración con las distintas protectoras de animales de la zona.

Apoyo público a las víctimas

Más allá de la ayuda humanitaria, Ferran se preocupó también por visibilizar la situación en València, tratando de evitar que cayera en el olvido.

Días después de la tragedia también publicó un vídeo en sus redes sociales en el que confesaba que "se me rompe el corazón al ver a mi gente y mi tierra devastada por las inundaciones", al tiempo que enviaba todo su apoyo a las víctimas y sus familias.

En diciembre de 2024, apenas un mes después de las inundaciones, el delantero celebró un gol ante el Betis mostrando una camiseta interior con el lema "València no oblida" y un agradecimiento en seis idiomas dirigido a todos los voluntarios que participaron en las labores de ayuda.

"Esto no puede caer en el olvido porque hay mucho trabajo por hacer", explicó ante los micrófonos de Movistar después del encuentro.

Casi un año después, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, volvió a rendir homenaje a los afectados con otra camiseta en la que podía leerse "València sempre en la memòria".

Ferran Torres muestra una camiseta con un lema en apoyo a las víctimas de la dana tras marcar un gol con el FC Barcelona. / ED

Sin embargo, el mensaje más contundente del delantero de Foios fue cuando mostró públicamente su indignación por la gestión de la emergencia. "Necesitamos un cambio en este país", escribió en redes sociales antes de asegurar que no tenía fuerzas para acudir al estadio a ver jugar al Barcelona -días después de la dana- y concluir con una frase que rápidamente se convirtió en uno de los lemas más repetidos durante aquellos días: "El pueblo salva al pueblo".

Una promesa cumplida a los niños afectados

Uno de los gestos más emotivos llegó durante la pasada temporada. Después de compartir una jornada con varios niños afectados por las inundaciones, Ferran les prometió que les dedicaría una celebración cuando volviera a marcar.

Cumplió su palabra en el Ciutat de València, frente al Levante UD. Tras el gol reprodujo exactamente el festejo que habían preparado juntos y, posteriormente, explicó en redes sociales que conocer sus historias y compartir tiempo con ellos había sido una experiencia "realmente especial".

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El nombre de Ferran Torres ya forma parte de la historia del deporte español. Sin embargo, en la provincia de Valencia muchos ya le admiraban mucho antes de esa noche. Cuando la dana dejó miles de vidas marcadas para siempre, el delantero de Foios bajó al barro, ayudó como un voluntario más y aprovechó cada gol para recordar que la reconstrucción y la memoria de las víctimas no podían desaparecer con el paso del tiempo.

Fuente: Levante - EMV