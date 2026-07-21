Arrancó a rodar el balón en Els Arcs de l’Alcúdia. La 42ª edición del COTIF midió al Sevilla FC con el debutante en el torneo Sorriso Sporte Clube brasileño. Con más respeto que ocasiones por parte de ambos equipos, y un Sorriso que sorprendió a los asistentes y al propio Sevilla, el encuentro inaugural privó de cantar ningún gol a los más de mil espectadores que acudieron a presenciar el duelo.

Arrancó el conjunto hispalense tratando de imponer su juego mediante la posesión del balón, mientras que el conjunto brasileño buscaba sorprender con rápidas transiciones. Fruto de ello, tras un rápido golpeo en largo del guardameta local, llegaría la primera jugada polémica del partido. En el minuto 5 Menayo tocaba el balón con la mano tras una salida en falso fuera del área, viendo la cartulina amarilla en una acción muy protestada por los brasileños, que reclamaban algo más.

SEC Brasil y Sevilla firman las tablas en el primer encuentro del COTIF / COTIF

El Sevilla, incapaz de encontrar como percutir en la defensa del Sorriso, veía como los contragolpes del conjunto verde-amarelo generaban las ocasiones más claras de peligro. En el minuto 16 el Sorriso vio como le anulaban un gol a Baiao por fuera de juego, después de definir tras quedarse solo ante el guardameta. Las imprecisiones sevillistas sucedían en cadena mientras que el conjunto sudamericano iba ganando en confianza con el paso de los minutos. Sin saber cómo detener la velocidad de los atacantes brasileños, el Sevilla defendía como podía las embestidas brasileñas, mientras se refugiaba en las acciones a balón parado y centros laterales sin generar peligro en la meta defendida por Luiz Gustavo.

Revolucionó el once sevillista Joaquín Hidalgo tras el descanso, cambiando a los once jugadores que habían disputado la primera mitad. Con un once completamente nuevo, el Sevilla dio un paso adelante en su juego, intimidando ahora sí la portería brasileña. Con más ímpetu que claridad en el juego por parte de los dos equipos, los minutos sucedían sin claras opciones de gol para ninguno de los dos equipos.

Tras la segunda pausa de hidratación llegó la más clara para el conjunto hispalense. Castillo recibía en el punto de penalti y una providencial actuación de Eviazaro evitaba el disparo del atacante sevillista, negándole el gol. Despertó el encuentro en los instantes finales con una doble ocasión por parte del Sorriso. Primero Isra sacaba bajo palos el remate de Eviazaro, que ya cantaba el gol tras haber superado al guardameta sevillista. Sin tiempo para lamentarse, Baiao filtraba un magnífico pase a Nazzari, que solo ante Antonio no fue capaz de conectar con el esférico, desperdiciando la ocasión más clara del partido. Trató de reaccionar el Sevilla con un disparo desde la frontal de Silve que no encontró portería. Con el tiempo ya cumplido, tuvo la última el Sorriso, pero el pase atrás de Gustavo no encontró rematador, paseándose por el área para desesperación del cuadro dirigido por Luiz Gustavo. No se movió el luminoso de Els Arcs en el primer encuentro del torneo sub 20, repartiendo los puntos entre sevillistas y brasileños que ya miran la próxima jornada.

Ficha técnica:

Sorriso:

12- Luiz Gustavo Correia Silva

3- Joao Batista Lopes Da Silva Filho

5- Onofre Furbino Bretas Neto

6- Gustavo Orviedo Rocha

8- Gustavo Nazzari (26- Gustavo de Oliveira Gonzaga Ferreira 75’)

10- Brayan Thawan Neto da Silva (17- Eviazaro Cesar Santos Moura 55’)

11- Joao Pedro Semiguen Oliveira Santos (7- Pietro Alves de Souza Teles 75’)

14- Lucas Murilo Bondan Menegon (4- ‘Lima’ 55’)

15- Bruno Riquelme dos Santos Silva

19- Daniel Medeiros Neris Baiao (21- Luizinho 75’)

22- Alex ‘Indio’ Damasio Assis Souza

Sevilla:

13- Juan Menayo Hernández-Montaño (1- Antonio Montes Barrios 41’)

2- Pablo Fagunde Ordóñez (3- Sebastián Molina Rus 41’)

4- Tomás Rojas Callejón (5- Israel Otero Jiménez 41’)

6- Joseph Uyi Osayende (7- Ángel Jesús Castillo García 41’)

8- Ismael Carmelo Morales Santana (9- Luis Torres Delgado Aguilera 41’)

10- Carlos Guazo Alzamora (14- Simón Romero Bernal 41’)

11- HugoGonzález del Pino (15- Iván Navarrete Amaya 41’)

12- Álvaro Gómez Rodríguez ‘Chupe’ (16- Jose María García Carreño 41’)

20-Adrián López Rodríguez (17- Silverio Antonio Camacho Fernández 41’)

21- José Antonio Camacho García ‘Güiri’ (18- Darío Arroyo Martínez 41’)

23- Daniel Morales Chamizo (19- Damián Cabrera Caro 41’)

Goles: 0-0

Árbitro: Octavio Herranz. Asistido por Marcos Albalat y Marc Roda. Amonestó a Menayo (5’), Uyi (38’), Huego (40+3’)por parte del Sevilla FC y a Gustavo (46’) por parte del Sorriso EC.

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Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.200 personas. Primera jornada del Grupo A.