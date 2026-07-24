Pistoletazo de salida al COTIF Femenino Cañamas Naranja. Elche y CDEB Ontinyent fueron los encargados de estrenar esta nueva edición en un encuentro que acabó con la victoria franjiverde ante un correoso Ontinyent que vendió cara la derrota.

Arrancó el Ontinyent con ganas de ser protagonista con el balón y ejerciendo una presión alta sobre el conjunto ilicitano. Por su parte, el Elche encontraba relativamente sencillo la forma de librar la presión que ejercían las discípulas de Rocio Hervás. Fruto de ello, llegó la primera ocasión clara de peligro para las ilicitanas. Tras una rápida concatenación de pases, Sara Castro recibía la patada de Mireia Egea dentro del área, señalando la colegiada del encuentro el punto de penalti. Apenas corría el minuto 5 cuando el conjunto que ejercía como local podía adelantarse en el marcador. Fue la propia Sara quien se hizo cargo de la pena máxima, pero la ‘15’ verdiblanca erraba el lanzamiento, pese a engañar a la guardameta del Ontinyent.

Pese al susto el conjunto de la Vall d’Albaida no renunció a su plan de partido, buscando salir con el balón jugado. El Elche por su parte, a través de rápidas transiciones, era el encargado de generar las ocasiones más claras del encuentro. Noa Sigüenza probaba fortuna a los 10 minutos de partido para las ilicitanas, pero su disparo lo repelió la defensa. Poco a poco iba asentándose en el terreno de juego de Els Arcs el CDEB Ontinyent, que probaba fortuna con tiros lejanos. Fue precisamente cuando las de Rocio Hervas más acechaban el área ilicitana cuando llegó el gol de las franjiverdes. Noa batía a Carmen y hacía subir al electrónico el primer tanto de la tarde y del COTIF Femenino Cañamas Naranja.

El Elche CF no da tregua al CDEB Ontinyent en el estreno del COTIF femenino / SD

No se conformaba el Elche con el tanto y buscaba más, mientras que el Ontinyent no era capaz de intimidar la portería defendida por Elia Patiño. Pudo doblar la ventaja el conjunto franjiverde, pero el centro de Noa se paseó por el área pequeña sin encontrar rematadora. Las jugadoras ilicitanas hacían valer su poderío físico ante un Ontinyent que se negaba a dar ningún balón por perdido y con una Julia Pérez sosteniendo el centro del campo ontinyentí.

Saltó al césped de Els Arcs con mayor intensidad el conjunto de la Vall d’Albaida, que buscaba fortuna con disparos de larga distancia, buscando sorprender a Rocío, recién entrada en el terreno de juego. Fue haciéndose con el control del partido el Elche con el paso de los minutos a través de la posesión del balón. Trataba de dormir el encuentro el conjunto ilicitano, sin renunciar a un segundo tanto que podía sentenciar el partido a su favor. Las jugadoras del Ontinyent comenzaban a mostrar síntomas de cansancio después de un partido exigente en lo físico.

Noticias relacionadas

Buscaba el Elche los espacios a la espalda de la defensa y de esta forma, encontraría un penalti que supondría el segundo tanto. Laura Castillo regateaba a la guardameta y, cuando se disponía a rematar a placer, el agarrón de Paula Boluda evitaba el gol pero le costaba el penalti y la expulsión en el minuto 56. Elena sería quien se encargó de convertir la pena máxima, engañando a Carmen Calatayud y dejando sin opción de réplica a un CDEB Ontinyent que compitió pero al que el Elche CF no le dio opción de sumar en su debut en el COTIF.