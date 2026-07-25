El CDFB L’Eliana debutó en el COTIF Cañamás Naranja con una victoria de mérito. Las jugadoras entrenadas por Pepe Pla se mostraron más efectivas en el área y firmaron un resultado justo (2-0), visto lo visto sobre el verde. La UE l’Alcúdia se mostró como un equipo voluntarioso frente a un rival de superior categoría.

El partido comenzó con ambos equipos midiendo a sus rivales. Ambos conjuntos cimentaban el juego entre la defensa y el medio campo y evadían riesgos. En el 8’, la 22 de l’Alcúdia -Elvira Martí- lo intentaba desde la derecha, pero su centro raso acababa en manos de la portera rival. Dos minutos más tarde, la 12 de L’Eliana -Carla- lo intentaba con una jugada individual sin suerte. Eran combinaciones de tanteo, donde se imponían las defensas. Las jugadoras de ambas escuadras no escatimaban esfuerzos. Las integrantes del once de L’Eliana se iban haciendo poco a poco con el control y en el minuto 17 Marta abría el marcador culminando un buen pase filtrado por su compañera Alejandra. La delantera leyó que la portera Vega realizaba una media salida y aprovechaba la ocasión.

L’Eliana supera a l’Alcúdia en un disputado encuentro (2-0) / SD

La 23 de ayer las locales -Marta- era una de las destacadas sobre el verde. Se mostraba como una jugadora trabajadora y combativa. En el 25’, su compañera Kristina lo intentaba desde fuera. L’Alcúdia no le perdía la cara al encuentro, aunque sus balones largos eran despejados por las defensas rivales o por la colocación adelantada de la arquera Eva García.

Ambos preparadores realizaron cinco cambios en el descanso. Las de la Ribera entraron algo más enchufadas, buscando la igualada. Poco a poco, el ritmo se igualaba. El marcador no se movía y las ocasiones se contaban a cuentagotas. La colegiada controlaba sin problemas un encuentro de guante blanco, sin feas entradas ni protestas. Y en el 52’ Ana Calatayud (19) tuvo el empate en sus botas tras hacerse con un mal despeje de la portera de l’Eliana. Era una ocasión de oro. Sin embargo, su remate final no embocó portería. Un minuto después, Carla (12) se sacó un buen disparo que atajó la portera de l’Eliana con una parada de mérito. Poco a poco, el partido se animaba con nuevas ocasiones. Ambos conjuntos apostaban por apurar sus opciones. Y llegaba el segundo en el 56’. La 12 de L’Eliana (Carla) marcaba un gol con un disparo desde la frontal de mucho mérito.

El partido llegó al final.

Ficha técnica:

CDFB Eliana

1- Eva Garcia (25. Alba González, 31’)

5- Laura Marcos (24. Lucia, 31’)

8- Helena Garrido

10- Kristina New Soto (6. Carme, 31’)

16- Iria Silva

18- Ainara Castellano

3- Alicia Cuenca (20. Marta, 31’)

21- Nerea Gonzalez (7. Irene, 31’)

23- Marta Gonzalez

11- Alejandra Ortiz

12- Carla Sorribes

Entrenador: Pepe Pla

UE L’Alcúdia

1- Vega Peiro (71. Julia, 31’)

3- Adriana Sánchez (6. Paula, 40’)

8- María Giner (14. Lucia Chardi, 47’’)

10- Carmen Briz (4. Mireia, 40’)

12- Meredith Molina (15. Abril, 31’)

17- Sara Murciano

18- Miriam García

20- Lidia Primo (19. Ana, 31’)

21- Nuria Martínez (16. Greta, 31’)

22- Elvira Martí

23- Neus Porta (11. Ivette, 31’)

Entrenador: Carlos Guerrero

Goles: Marta (1-0) 17’, Carla (2-0) 56’.

Árbitra: Ariana Chuliá, asistida por Sandra Sala y Javier Valero..

Noticias relacionadas

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l’Alcúdia) ante 2.000 personas. Segunda jornada del COTIF Cañamás Naranja.