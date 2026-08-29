La Pobla de Vallbona, 28 de agosto de 2026. El Estadi Salvador Martí acogió el viernes veintiocho de agosto una emotiva jornada deportiva con la celebración del I Trofeo Memorial Luis Gil, un homenaje con el que el municipio quiso mantener vivo el recuerdo de una persona que forma parte de la historia y la familia del club y del pueblo.

El encuentro de pretemporada, disputado entre el Atlètic Vallbonense y Recambios Colón, terminó con victoria visitante por 0-1, aunque el resultado quedó en un segundo plano ante la dimensión emotiva del acto.

El acto comenzó con unas palabras de Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga; Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV); Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana; Jaime Ruix, alcalde de La Pobla de Vallbona; y Aléxter Fuertes, concejal de Deportes, junto con Juanjo Montaner, amigo íntimo de Luis, quien condujo y presentó el acto. Además, asistieron, entre otros, los entrenadores Paco López y Carlos Granero; Voro, en representación del Valencia CF; Pepe Danvila, del Levante UD; Manolo Pastor, del Alcoyano; y Pablo Armiñana, de la Oficina de Clubes de LaLiga.

La Pobla de Vallbona rinde homenaje a Luis Gil con la disputa del I Trofeo Memorial en su honor / SD

La familia de Luis Gil, su mujer, sus hijos y sus hermanos, estuvo presente en un acto en el que recibieron una placa conmemorativa y un ramo de flores en su memoria. Sus hijos fueron los encargados de realizar el saque de honor que dio inicio al encuentro.

El homenaje contó además con una representación de las camisetas de varios de los clubes en los que Luis Gil desarrolló su trayectoria como jugador: Vallbonense, Valencia CF, Llíria CF, RCD Mallorca, CD Logroñés, Real Murcia, Gimnàstic de Tarragona, Sevilla FC, Elche CF, CD Tenerife y CD Alcoyano, acompañada de imágenes de su trayectoria deportiva, en un recorrido que refleja la extensa carrera del homenajeado en el fútbol nacional.

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Con esta primera edición, el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona y el Atlètic Vallbonense ponen en marcha un trofeo que nace con la voluntad de convertirse en una cita anual, uniendo deporte, memoria y comunidad en torno a la figura de Luis Gil.