El CD Castellón visita El Sardinero en el debut liguero

El CD Castellón inicia su segunda temporada consecutiva en la LaLiga Hypermotion. Lo hará este sábado 16 de agosto, a las 17:00 h, con la visita a uno de los estadios más míticos de la segunda división, los Campos de Sport de El Sardinero. El Real Racing Club de Santander será el primer rival de un conjunto "orellut" que llega con una plantilla completamente renovada para enfrentarse a unos de los favoritos para el ascenso. Los santanderinos, dirigidos por José Alberto, cayeron en la semifinal del play-off de ascenso ante el CD Mirandés.

El entrenador, Johan Plat, recalcó el equilibrio entre ambición y trabajo de cara a esta nueva e ilusionante temporada: "Tenemos que ser humildes y trabajar duro, y al mismo tiempo ser ambiciosos". El objetivo, soñar con el ascenso, pero siendo realistas: "Por supuesto que soñamos con Primera División. Queremos acabar lo más arriba posible, pero de momento hay que pensar en el partido contra el Racing".

Pretemporada positiva del Castellón

El equipo de Johan Plat ha completado una pretemporada marcada por la adaptación de los nuevos fichajes a los automatismos del juego que propone el técnico neerlandés. "Estoy contento con la pretemporada. Nos ha servido para coger forma, para que los jugadores se conozcan entre ellos y sepan cuáles son nuestros principios de juego. Además, lo hemos combinado con buenos resultados. Tenemos ganas de demostrar qué podemos hacer".

En total, han habido 11 bajas en la plantilla de los castellonenses con salidas como las de Daijiro Chirino, Raúl Sánchez o Jozhua Vertrouwd que han dejado dinero en las arcas de Castalia. Por su parte, hasta 13 futbolistas han aterrizado en Castellón para reemplazar a los que se han marchado. Además, se ha anunciado la renovación, hasta 2029, de la pieza clave del proyecto como es Álex Calatrava.

El técnico no descarta más cambios en la plantilla antes del cierre del mercado: "He perdido jugadores importantes, pero también hemos hecho buenos fichajes. [...] Espero varias salidas y es posible que lleguen algunos jugadores, pero no lo sé. Hay que esperar". De momento, solo parecen tener el puesto asegurado, el capitán, Alberto Jiménez en defensa, Diego Barri en el centro del campo y, el recientemente renovado, Álex Calatrava en posiciones más adelantadas. Eso sí, y a pesar de las muchas alternativas con las que cuenta Johan Plat en todas las demarcaciones, Pablo Santiago y Ronaldo Pompeu no estarán disponibles para el debut liguero.

Los orelluts en El Sardinero

Como en la totalidad del curso pasado, se espera una gran presencia de afición visitante en El Sardinero. Alrededor de 400 "orelluts" se desplazarán a Santander para apoyar al equipo de Johan Plat en la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

En cuanto al respaldo de la hinchada, Plat se ha mostrado ilusionado: "Les diría que estoy con muchas ganas de victoria. En muchos partidos (de pretemporada) ya hubo aficionados y puedes notar la energía. Si estamos todos juntos podemos ser un gran equipo".

El rival, todo un histórico

El Racing de Santander celebrando un gol en pretemporada / @realracingclub

El Racing de Santander llega al encuentro con la intención de repetir la buena dinámica de la temporada pasada. Cabe recordar que el equipo cántabro empezó la competición doméstica como un tiro consiguiendo un arranque de liga meteórico. Poco a poco fue desinflándose pero pudo clasificar para el play-off de ascenso en la quinta posición.

Esta campaña la han empezado de buena manera. Los de José Alberto se mantienen invictos en pretemporada. Los cántabros mantienen la columna vertebral del año pasado con Jokin Ezkieta, Javi Castro, Iñigo Vicente o Andrés Martín, entre otros. Además de sumarle la llegada de Canales o Asier Villalibre en punta de ataque. Las bajas del cuadro racingista serán las de Juan Carlos Arana además de las dudas con Michelin y Maguette.

Sobre el Racing, Plat prevé un duelo intenso: "Son un equipo muy bueno, su estadio es complicado y son buenos ofensivamente". "Ellos son peligrosos en ataque y en transiciones", añadió.

Temporada ilusionante en Castalia

El CD Castellón convierte el SkyFi Castalia en su fortín / CD Castellón

Esta temporada se erige como una histórica para el CD Castellón. Los orelluts han alcanzado los 13.700 abonos para esta campaña, se han producido las operaciones más grandes a nivel económico, se ha podido renovar a la estrella del equipo y, además, se ha estrenado la nueva ciudad deportiva situada en La Coma de Borriol. El club presidido por Haralabos Voulgaris tan solo hace que crecer en los últimos años y ha devuelto la ilusión y el optimismo a toda una ciudad.