El Castellón retrasa su regreso a casa por las lluvias
El equipo hizo noche en Madrid y se espera que regrese durante este martes a la capital de la Plana si las condiciones lo permiten
EFE
El episodio de fuertes lluvias que desde la tarde del domingo afecta a la provincia de Castellón y a la Comunitat Valenciana ha llevado al Castellón a retrasar el regreso a casa tras el partido de este lunes en Leganés.
El equipo 'orellut', que venció con gol de Cipenga (0-1), tenía previsto regresar tras el partido por carretera para poder preparar ya el próximo duelo ante el Sporting de Gijón, aunque la intención inicial tuvo que ser cancelada.
El Castellón hizo noche en Madrid y se espera que regrese durante este martes a la capital de la Plana si las condiciones lo permiten.
