El Castellón sigue invicto desde la llegada de Pablo Hernández

El CD Castellón ha logrado un empate ante la SD Eibar en la jornada 9, resultado valioso teniendo en cuenta que el equipo de Beñat San José no conoce la derrota en Ipurua esta temporada. La incorporación de Pablo Hernández al conjunto albinegro ha revolucionado el equipo, la misma plantilla que había logrado 2/15 en sus primeras cinco jornadas, ha conseguido sumar 10/12 desde su llegada. Tres partidos de ellos jugando fuera de casa.

Primera parte con superioridad del Castellón

El Eibar ha vivido sus peores minutos de la temporada en los minutos iniciales del encuentro. Aunque los locales no han estado al nivel que acostumbran, ha sido mérito del Castellón, que a través de su intensidad, ha logrado encerrar al equipo rival en su campo, sin posibilidad de generar ocasiones de peligro. Durante los primeros 45 minutos del encuentro, el planteamiento de Pablo Hernández ha superado a Beñat San José, que ha podido dar por bueno el empate al descanso. Los blanquinegre han tenido tres ocasiones de peligro, a diferencia de los locales que no han generado peligro sobre el área de Romain Matthys.

La primera ha llegado tras un remate de Calatrava rozando la escuadra del Eibar. Escasos minutos después, una gran jugada por la banda de Mabil ha acabado con un remate de Mamah a manos de Jon Magunagoitia. El partido se ha roto por momentos, pero el Castellón ha sabido materializar esas jugadas en ocasiones a diferencia del Eibar, aunque ninguno de los dos ha logrado adelantarse.

Salva Ruiz en el SD Eibar- CD Castellón / LaLiga

Segunda parte con una igualdad esperada

Tras el paso por los banquillos, ambos equipos han vuelto con una intensidad similar. Durante el resto del partido tanto Castellón como Eibar han contado con ocasiones para adelantarse en el marcador, pero sólo los visitantes han logrado un tiro entre los tres palos. La puntería ha sido la tarea pendiente del partido. El equipo de Pablo Hernández ha logrado aguantar el asedio que acostumbra el Eibar en los últimos partidos de sus encuentros y donde han logrado varios puntos esta temporada.

Tras el pitido final, ambos se han llevado un punto, aunque cada uno con sensaciones diferentes. El SD Eibar lleva tres jornadas sin conocer la victoria, mientras que el Castellón lleva cinco partidos seguidos sumando. El empate deja al Castellón en undécima posición, a tres puntos del descenso y a dos del playoff de ascenso. El siguiente rival será el Albacete el próximo domingo a las 16:15 horas en el SkyFi Castalia.