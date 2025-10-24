Pablo Hernández: "Tengo confianza plena en mis jugadores"

Pablo Hernández ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el Almería el domingo.

Las bajas ante el Almeria

"Alberto y Ronaldo Pompeu venían participando y siendo importantes, pero hay otros jugadores preparados y esperando su oportunidad. Tengo confianza plena en quienes vayan a participar en Almería. Estoy muy tranquilo porque los veo entrenar muy enchufados y los veo preparados".

Las goleadas del año pasado contra el Almería

"Nos ha servido para ver esos partidos y ver cómo hacerles daño, pero al mismo tiempo sabemos que es muy buen equipo, que aspira al ascenso y que no va a ser nada fácil. El año pasado fueron dos buenos partidos del Castellón contra un gran rival, como este. Probablemente hayan aprendido de algunos aspectos y puedan plantearlo de otra manera, pero eso no depende de nosotros".

Cambio de dinámica

"Veníamos de una dinámica positiva. Duele más que se rompa en casa, ante nuestra afición, pero un día tenía que llegar. Los veo muy bien, muy enchufados, ha sido una semana muy buena de entrenamientos y vamos recuperando gente que venía de lesiones. Con ganas de ir a Almería a revertir el último partido, sabiendo que va a ser difícil, pero tratando de hacer una buena actuación".

Qué tipo de partido espera en Almería

"Espero un partido muy exigente a nivel defensivo. El Almería tiene mucho potencial en la parcela ofensiva. El dato de los goles recibidos (por el que ha sido preguntado) se debe un poco a esa manera de jugar, a acumular mucha gente en la parte de arriba y permitir espacios. Tenemos que estar concentrados en defensa y aprovechar nuestros momentos. Ser inteligentes y estar finos".

Defensa de tres o de cuatro

"No estoy cerrado a un sistema único. En el fútbol hay muchas variantes, también dependes del rival. No descarto cambiarlo algún día, pero de momento creemos que el sistema que estamos utilizando es el mejor para lo que queremos hacer"

Polémico audio de la expulsión

"Prefiero no comentar nada al respecto. He escuchado el audio, pero bueno. Creemos que no es justo, pero escapa de nuestro control. Como club podemos hacer lo que hemos hecho, una reclamación. Hay que acatar la sanción y ya está, son temas que es mejor no hablar".

Aspectos a mejorar

"Siempre hay cosas que mejorar. Una claramente es la eficacia en el último tercio, ser más agresivos, más contundentes. Hemos generado muchas ocasiones que no acabaron en gol. Más allá del acierto, es la determinación de saber que hay que terminar jugadas y tomar la decisión correcta".

"Me preocuparía más que no creáramos ocasiones (sobre los dos partidos sin marcar). Somos un equipo ofensivo que las crea en todos los partidos y esperemos que ese acierto llegue y nos ayude a ganar partidos".

"Obviamente es un aspecto que se trabaja. Es algo que siempre hemos entrenado y seguimos haciéndolo. Estoy seguro de que si seguimos creando las ocasiones y dando un pasito en la toma de decisiones en el último tercio van a llegar los goles".

Matthys

"Aporta mucho al equipo. Queremos jugar el balón y estar lejanos de la portería. El perfil de porteros que tenemos, todos van en ese camino. Si quieres jugar de una manera, necesitas las piezas idóneas. Estoy muy contento con el rendimiento de todos ellos, tanto en los partidos como entrenando".