Una Copa 'a contrarreloj' para el CD Castellón

La Copa del Rey es la competición de la ilusión por antonomasia y los equipos humildes (y no tan humildes) ven en esta la oportunidad perfecta para brindarle una alegría a su afición. Sin embargo, este partido copero no le viene 'muy rodado' al CD Castellón que se enfrentará ante el Atlético Antoniano en un calendario muy ajustado: Menos de 60 horas y 800 kilómetros entre partidos tendrá que gestionar el equipo albinegro.

El tiempo en contra para el CD Castellón

El encuentro copero se disputará este jueves 30 de octubre a las 21:00 y los de Pablo Hérnandez se recorrerán más de media península para ello. Suponiendo que el encuentro termina en el tiempo reglamentario (no hay prórroga ni penaltis) el conjunto de Pablo Hernández saldría camino a la capital de la Plana a las 23:30 y llegaría a su destino a las 7 de la mañana aproximadamente. Es decir, los albinegros recorrerán casi 1600 kilómetros en menos de 24 horas, un caso muy contrario al de su rival liguero.

La moneda de cara

La realidad es que la situación del Málaga, siguiente rival de los 'orelluts' en LaLiga Hypermotion, es muy distinta. Aunque los 'boquerones' juegan a la misma hora su trastorno, en lo que a horarios y desplazamientos se refiere, es menor ya que juegan en su misma provincia. Estos se enfrentan al Estepona a domicilio, trayecto que les conllevara un viaje de 90 kilómetros de distancia, apenas una hora desde La Rosaleda.

Volver a la senda de la victoria

Tras la llegada de Pablo Hernández el CD Castellón dió una cara totalmente renovada con 3 partidos consecutivos terminados en victoria. Sin embargo, el conjunto albinegro lleva los tres últimos encuentros sin sumar de tres y la Copa del Rey puede ser la 'medicina' para retomar esa escalada hacia la parte de arriba de la clasificación.