Éxtasis en el SkyFi Castalia

Uno lleva ya más de 20 años escribiendo crónicas del Castellón. Y cuando crees que ya lo has visto todo, que ya lo has contado todo, ocurren partidos indescriptibles como este. El Castellón llegaba de una eliminación de la Copa del Rey a cargo de un rival dos categorías por debajo, sumaba más de siete horas sin marcar, era el minuto 90 y, encima, perdía por culpa de un penalti inventado entre el árbitro y el VAR tras seis minutos de revisión. Pero el fútbol es la leche, la cosa más importante de las cosas menos importantes, aunque momentos como el que el SkyFi Castalia vivió tras 100 minutos y pico, a veces, lo coloca en el top.

El peso de los resultados recientes tuvo un traslado al terreno de juego, donde existía ese lenguaje corporal de los albinegros que expresaban un punto de ansiedad. Los costasoleños tomaron buena nota, así que cada vez que los locales se activaban, recurrían a mover el esférico con criterio.

El primer remate corrió a cargo de Dani Lorenzo, pero Alfonso Herrero intervino antes a un disparo de Pablo Santiago, una vez que los locales añadieron precisión a la velocidad en zonas próximas a los dominios al área andaluza.

El SkyFi Castalia ya se encendió cuando el árbitro castigó un leve empujón de Diego Barri a Dani Lorenzo en la frontal cuando, poco antes, había obviado una acción similar de Víctor García a Brian Cipenga que habría significado penalti. La ley del ex, esa que le condenó a la derrota siete días antes en Almería con el tanto de Daijiro Chirino, estuvo a punto de cumplirse, porque el lateral izquierdo barcelonés, que militó del 2019 a 2021 en el Castellón, ajustó el remate que acechó la escuadra.

Un lanzamiento desde la media distancia de Álex Calatrava puso el colofón a un primer tiempo en el que los orelluts no pudieron deshacerse de su gravoso peso.

No cambió mucho la decoración en el arranque del segundo acto hasta que, en el 51’, y ante la sorpresa de todo el mundo, el árbitro paraba el encuentro. Le avisaron desde el VAR de una mano en el área local en un barullo. Después de dos minutos de consulta, se fue a verlo... y allí, otra eternidad más. ¿De verdad hacen falta seis para pitar un penalti? Eneko Jauregi, a lo suyo, lo metió en el 56’. Hasta Voulgaris habló mientras el árbitro estaba en el monitor: «Tal vez si lo ven por la 151ª vez en cámara ultra lenta sea una infracción evidente».

Cipenga intervino acto seguido para el 1-1, pero el Castellón afrontaba con demasiado lastre el tramo final. Así que Pablo Hernández reaccionó y empezó a cimentar el once de la increíble remontada. Llegaron dos ocasiones, pero ni Sienra ni Cala no impactaron el balón. El contexto hiperexcitó más a los locales. Quedaba tiempo, sobre todo pensando en todo lo que se había perdido con lo del penalti.

Descuento mágico

El árbitro apenas dio ocho minutos de alargue, pero el Castellón los exprimió. Vaya si los exprimió. Ousmane Camara, por fin, encontró el gol, que el árbitro no tenía muchas ganas de validar, porque necesitó el visto bueno del VAR. Al prolongarlo 60 segundos más por el empate, posibilitó que en la última acción, Marc-Olivier Doué desatase la locura. Ni se sacó de centro, en un epílogo de película.