El Castellón saca un punto del Plantío

Burgos y CD Castellón se reparten un punto en un encuentro en el que no se vieron grandes ocasiones. La mejoría defensiva del Castellón con Pablo Hernández y un planteamiento defensivo del conjunto castellano, significaron en un partido cerrado en el que posiblemente el empate fuera lo más justo. No obstante, el colegiado no señaló un claro penalti sobre Calatrava en el final del primer tiempo.

Con el empate el Castellón se posiciona en la 12ª posición con 16 puntos, dos más que los puestos de descenso y a cinco puntos de la zona de playoff. El próximo encuentro será el sábado a las 16:00 horas frente a la Real Sociedad B en el SkyFi Castalia.

En SUPERDEPORTE estamos trabajando en estos momentos para dar más detalles sobre esta noticia. Sigue conectado a nuestra web y redes sociales para actualizar con nuevos datos en los próximos minutos.