Castelló, la provincia más en forma de España

No hay ninguna provincia en toda España en la que se esté disfrutando más del fútbol en estos momentos que en la de Castelló. Sus dos equipos principales, Villarreal CF y CD Castellón, van viento en popa a toda vela y protagonizan en estos momentos dos de las mejores tres rachas de todo el fútbol español entre Primera y Segunda División.

Entre las dos categorías de élite del balompié nacional solamente hay tres equipos que no han perdido ninguno de los últimos cinco partidos: FC Barcelona, Villarreal CF y CD Castellón, por lo que se la particularidad que dos de esos equipos comparten provincia y sus estadios andan separados por apenas 10 kilómetros.

Villarreal, el equipo en mejor forma de España

En primer lugar el Submarino Amarillo tiene la mejor racha liguera de todo el fútbol español. Lleva seis victorias de manera consecutiva (Getafe, Real Sociedad, RCD Mallorca, RCD Espanyol, Rayo Vallecano y Valenca CF) y con un juego que desprende autoridad, una situación que le tiene instalado en la tercera plaza y que lo postula como la gran alternativa para dar la sorpresa.

VILA-REAL (CASTELLÓN), 06/12/2025.- El delantero del Villarreal Georges Mikautadze, y el centrocampista del Getafe Juan Antonio Iglesias, durante el partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports entre el Villarreal y el Getafe, disputado este sábado en el Estadio de la Cerámica de Vila-Real (Castellón). EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

El Barça también lleva seis victorias seguidas, pero perdió hace siete contra el Real Madrid, mientras que el conjunto 'groguet' empató hace siete contra el Real Betis, por lo que su racha sin perder es de un partido más y la mejor de todo el fútbol español. Los de Marcelino García Toral, con muchas dificultades en Europa, están siendo una apisonadora en la liga doméstica.

Pablo Hernández 'revienta' la Liga Hypermotion

La tercera mejor racha es la del Castellón desde la llegada de Pablo Hernández. El conjunto albinegro ha ganado los últimos cuatro partidos y empató hace cinco. Este fin de semana tumbó al líder, el Deportivo de la Coruña, en el estadio de Riazor.

El exjugador y leyenda castellonense, que cogió las riendas del equipo primero de forma interina después de la destitución de Johan Plat con el conjunto de Castalia en una situación dramática, está llevando a los suyos a desarrollar un juego muy vistoso a la par que efectivo.

El equipo ya está en puestos de promoción de ascenso a pesar de que cuando llegó Pablo estaba en posición de descenso a Primera RFEF, protagonizando un ascenso meteórico y el equipo en mejor forma de toda la categoría de plata. Desde su llegada, el cuadro orellut ha sacado el 72 por cien de los puntos en disputa (2'16 por partido).