Crónica | El Castellón se gana el derecho a soñar

Lleva unas semanas el albinegrismo preguntándose por qué no. Algunos cambian la pregunta por un condicional ¿y si...?, pero les mueve la misma ilusión. ¿Y si gana el Castellón a Las Palmas? Y el Castellón gana a Las Palmas. ¿Y si gana al Dépor en Riazor? Y gana, y tanto que gana el Castellón en Riazor. ¿Y si gana también al Mirandés en Castalia? No serán capaces de ganar también al Mirandés en Castalia. O sí. ¿Por qué no?

Llevaba unos días el albinegrismo con ese anhelo feliz medrando en su interior. ¿Por qué no? Y este lunes ha acudido al SkyFi Castalia movido por esa creciente ilusión.

¿Por qué no? Pasara lo que pasara contra el Mirandés, Bob Voulgaris, Pablo Hernández y sus muchachos han regalado al albinegrismo el derecho a sentir esa ilusión. A vivir la rutina futbolera con menos miedo y más ambición. El Castellón saltó al césped con el aval de cuatro victorias consecutivas (ya son cinco), seis jornadas sin derrotas (ya son siete) e instalado en los puestos de play-off. Tras el pitido final y con el 3-1 en el marcador, regresó al vestuario a un solo punto del ascenso directo. Reforzado en su credo, conquistado el derecho a soñar. La afición volvió a casa pensando por qué no.

Por qué no si es el mejor momento en décadas. Por qué no si el proyecto va más allá de lo que ocurra en el campo, pero ya merece la pena solo lo que ocurre en el campo.

Sin perder el aire continuista, lógico por los buenos resultados, Pablo Hernández metió el bisturí en el once titular. Marco Doué asomó en la medular en lugar de Gerenabarrena y Markanich ganó el casting a Camara para ocupar la delantera, con Jakobsen otra semana ausente de la convocatoria.

En la práctica, el primer susto lo dio el Mirandés, que dobló amenaza en el área con Carlos Fernández y Gonzalo Petit. Entre los dos se coló, en el primer minuto, Alberto Jiménez para evitar el remate en el área. Superado el uy, el arranque fue de color albinegro.

El gol del Castellón llegó muy pronto. Ocurrió en el minuto 6: una buena salida que inició Mellot, aclaró Pablo Santiago y culminó Marco Doué con una bonita maniobra en el área, tras recibir de Mabil imponiendo su zancada.

En ventaja y encontrando espacios, al Castellón le faltó colmillo para noquear a un rival aturdido. Se vino arriba Mabil en el minuto 13: recibió de Doué a la carrera, intentó una rabona y luego no acertó en la segunda oportunidad que le dio la jugada. Al poco, en el 17’, un botepronto de Sienra se marchó alto, y en el 19’ Mabil lanzó al lateral de la red, ambos tras pases de Cala.

Hacia el ecuador del primer acto, el Castellón se enredó en una secuencia de salidas y perdió el hilo. El Mirandés ajustó mejor las marcas, más escalonado, y empezó a ganar segundas jugadas. Sin exigir a Matthys, merodeó el área y buscó puerta con lanzamientos desviados. Halló el premio al filo del descanso. Una torpeza de Doué, que fue al suelo a los pies de Petit, fue castigada con penalti. Carlos Fernández no falló con la zurda.

Con 1-1 se llegó al descanso. Anduvo cerca de evitarlo Mabil, pero se topó con el portero tras la enésima travesura de Cala.

La segunda parte

Seis minutos tardó Pablo Hernández en mover el banquillo en la segunda parte (Gere y Camara, cambios naturales). Ya entonces andaba el Mirandés con la clásica (pérdidas de tiempo, interrupciones...) y enseguida se sumó el árbitro con el criterio variable en las amonestaciones.

Todo lo derribó el Castellón en el minuto 65: Barri tensó un pase profundo al desmarque de Camara, que aguantó la carrera del central y cruzó la definición a la red. Otro gol desde el banquillo: la lámpara del mago Pablo.

Con el 2-1 sucedió algo similar al primer tiempo: Camara y Tincho dejaron pasar la sentencia. Pero solo similar, porque el Castellón no concedió nada y Camara, que anduvo tan cerca de salir expulsado como de salir a hombros, remató la faena con una finta de torero y un golazo de victoria.