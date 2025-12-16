El SkiFi Castalia se vestirá de gala con la Supercopa de España 2026

El mejor fútbol femenino de nuestro país se dará cita en Castellón de la Plana. El hogar del CD Castellón ha sido elegido como la sede de la próxima edición de la Supercopa de España Iberdrola. El SkiFi Castalia acogerá el torneo femenino que se celebrará entre el 20 y el 24 de enero de 2026. El estadio albinegro ha sido el elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la Comunitat Valenciana y con el Ajuntament de Castelló de la Plana según ha informado el ente federativo.

El SkiFi Castalia cuenta con 15.000 localidades, una cifra similar al Estadio Municipal de Butarque que ha acogido las dos ediciones anteriores de la Supercopa femenina. En este caso Castellón vivirá tres partidos del mejor fútbol nacional, ya que el torneo se disputa en formato 'Final a 4' al igual que el masculino. En este caso las semifinales se disputarán el 20 y el 21 de enero entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el FC Barcelona y el Athletic Club respectivamente. Todo el torneo se emitirá íntegramente por RTVE.

La última experiencia de Castalia sin partidos del CD Castellón fue el pasado 14 de octubre con un duelo internacional sub-21 entre España y Finlandia. Esta será una nueva prueba de la apuesta de la Comunitat Valenciana por el fútbol femenino, en gran medida por el programa 'Valenta' de la Federación Valenciana de la Comunidad Valenciana (FFCV) y que ha sido recientemente galardonada en los Premios SUPER 2025 por su contribución a la reconstrucción de instalaciones deportivas en lugares afectados por la DANA.