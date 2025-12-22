La crónica: El Cádiz y el VAR frenan la triunfal racha del Castellón (2-0)

Dos zarpazos del Cádiz a la contra truncan la dinámica ganadora del CD Castellón (2-0), que se marcha pese a ello al parón navideño en puestos de play-off. El doblete de Dawda Camara, que culminó con acierto dos transiciones letales de los locales en la segunda mitad, castigó sin piedad a los orelluts en una cita no exenta de polémica. El VAR anuló un gol de Lucas Alcázar por mano previa con empate en el marcador.

Al mando del videoarbitraje estaba Rubén Ávalos, que atesora un curioso historial con el Castellón.

Sin Pablo, con Sergi

Empujado por una imponente racha de cinco victorias consecutivas, el Castellón se presentó en Cádiz repleto de confianza. Aunque anduvo alejado de la brillantez, le vale abrazar la rutina y la inercia para competir. Es ahora mismo el orellut un equipo cuajado que sabe adaptarse a diferentes planes y escenarios. Sin hacer nada especial, disputa. Sin extravagancias, genera ocasiones. Sin dramas, sigue en el partido en todo momento. Ha conseguido en meses lo que a otros les cuesta años. Estar cerca de puntuar cada jornada.

En el Nuevo Mirandilla y sin el renqueante Pablo Hernández en el banquillo, su ayudante Sergi Ripollés enunció otro once continuista. Los matices de la semana fueron Gerenabarrena (que relevó a Marco Doué en el medio) y Ousmane Camara, titular por derecho propio tras el doblete estelar contra el Mirandés. Con unos y otros, el Castellón demostró enseguida que sabía lo que quería hacer.

Peligro visitante

Así, se le vio dominador de la situación con y sin balón, y protagonizó un goteo de llegadas mayor que el del rival. Volcó casi todos los ataques por la banda derecha, donde Mabil anudó con Cala para que la movilidad del resto atacara el área de manera escalonada.

La primera gran ocasión llegó en el minuto 13. Cala danzó por el flanco derecho y templó un centro que cabeceó al poste Camara. Un defensa birló el rechace a Pablo Santiago, quizá en fuera de juego, en una rauda intervención.

Antes de la media hora, y también desde la derecha, Mabil descargó un pase a la frontal, y desde ahí remató Gerenabarrena una pelota que se marchó alta. Tampoco acertó Gere en el minuto 40, en otra acción casi calcada, esta vez con pase de Cala. El mediapunta orellut había rozado poco antes, en un córner directo, el gol de la jornada.

Las réplicas del Cádiz llegaron de dos maneras: pelota parada o transición. De menor a mayor intensidad, De la Rosa probó fortuna tras un córner en el minuto 16, y Matthys (en el mano a mano) y Diego Barri (bajo palos en la segunda jugada) evitaron el gol local tras un carrerón de Dawda.

Un disparo desviado de Brian Ocampo cerró el telón del primer tiempo, donde el empate se antojaba una consecuencia lógica.

La segunda parte

Tras el descanso, el Castellón dio un paso adelante. Acogotó al Cádiz en su área y merodeó el zarpazo. Lo dio, de hecho, en el minuto 55, cuando Pablo Santiago enroscó un córner al segundo palo y Lucas Alcázar recogió un balón en el área pequeña para batir al meta Aznar, pero el VAR avisó al árbitro de campo, que anuló el tanto por mano previa de Camara en el salto.

Otro partido

El Cádiz ya había movido el banquillo, refrescando la parcela atacante, y dio señales de vida con otra aventura de Brian Ocampo. El cuadro local avanzó líneas y dejó alguna opción para transitar. No la aprovechó Camara, falto de fuelle, pero sí el Cádiz, en el minuto 69. García Pascual rompió líneas en una conducción y sirvió el gol a Dawda, que esta vez batió a Matthys con un ajustado tiro cruzado.

En desventaja, el Castellón sentó a Sienra, cerró con tres en la zaga y acumuló hombres de ataque. Uno de ellos, Mamah, no acertó tras un centro largo de Mabil. El Cádiz se encastilló en su campo y el Castellón percutió sin premio. En el minuto 82, el local Dawda trituró a la zaga adelantada y dobló el castigo a los albinegros.