Pablo Hernández critica al VAR: "Con el pan y la ilusión de un escudo, no se juega ni se premedita"

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, criticó la actuación del VAR en el encuentro entre su equipo y el Cádiz de este domingo y reclamó que Rubén Ávalos no vuelva a estar al cargo del video arbitraje en los partidos de su equipo. "Con el pan y la ilusión de un escudo, no se juega ni se premedita", señaló el técnico, que no estuvo en Cádiz tras haber sufrido un cólico renal.

"No soy de hablar ni excusarme en arbitrajes, pero sólo espero que el señor Rubén Ávalos no vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club", escribió el técnico en sus redes sociales.

El Castellón se adelantó en el Nuevo Mirandilla con un tanto de Lucas Alzaraz pero el Ávalos entendió que hubo mano previa del albinegro Ousmane Camara y avisó al colegiado del encuentro que siguió su criterio y lo invalidó. Tras esa acción, el Cádiz se adelantó en el marcador de un choque que ganó por 2-0.

Ávalos Barrera ya fue criticado por el presidente del Castellón, Bob Voulgaris a principios de noviembre, tras advertir al colegiado de su encuentro ante el Málaga de unas posibles manos dentro del área del albinegro Salva Ruiz. El árbitro principal estuvo siete minutos para ratificar esa decisión. Voulgaris señaló que se debía haber publicado todo el audio de la conversación entre ambos y no solo dos minutos y medio. "Tal vez si lo ven por 151ª vez en cámara ultra lenta será una infracción obvia", dijo Voulgaris, que dijo que no existe "consistencia en la interpretación de las reglas, ni un esquema claro de lo que es y se considera digno de revocar".