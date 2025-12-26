El CD Castellón ficha al exentrenador de Lamine Yamal y Fermín

El CD Castellón sigue aumentando la apuesta por la base. El último movimiento es buena prueba de ello. El club ha anunciado la contratación del entrenador Óscar López, que toma las riendas del filial albinegro en Segunda RFEF. Óscar López, de 35 años, fue futbolista antes que entrenador. Se formó en la cantera del FC Barcelona, donde llegó a debutar en el primer equipo durante la temporada 2002/03. Posteriormente siguió su carrera en la Lazio, el Betis, el Nàstic y el Numancia. Tuvo una experiencia en el extranjero, en el Go Ahead Eagles neerlandés.

Óscar López en su etapa como entrenador culé en La Masía / RRSS FC Barcelona

El paso a los banquillos

Después de entrenar a diferentes equipos de fútbol base catalanes, dio el salto a la Masía como técnico. Sus logros más destacables fueron con el Juvenil A, donde conquistó dos Ligas y una Copa de Campeones. Bajo su tutela se formaron la mayoría de los talentos que ahora militan en el primer equipo del FC Barcelona. Entre ellos, Lamine Yamal, pero no solo Lamine Yamal. El nuevo técnico del Castellón B formó a futbolistas de la talla de Pau Cubarsí, Marc Casado, Fermín, Balde... Un listado extenso.

Óscar López durante su etapa como entrenador culé en La Masía / RRSS Barcelona

Ahora, en la academia albinegra, Óscar López toma las riendas del filial, que se estrena en la categoría. El Castellón B empezó la temporada con Pablo Hernández, el técnico del ascenso, tras la promoción de Pablo fueron lan Molina y Carles Salvador quienes ocuparon el banquillo. Ahora regresan a la estructura del club después de haber asumido la dirección del filial durante el periodo de transición.