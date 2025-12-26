Mellot hace pleno en el Castellón

El lateral francés del CD Castellón, Jeremy Mellot, ha completado la totalidad de los minutos de las 19 jornadas que transcurren de la Liga Hypermotion.

Mellot es el único jugador que ha jugado los 90 minutos de cada partido, siendo imprescindible tanto para Johan Plat como para Pablo Hernández, los dos técnicos de esta campaña.

Eso sí, Mellot está a solo una tarjeta amarilla de perderse el siguiente partido liguero al haber visto cuatro cartulinas y, por tanto, está apercibido de sanción.

El futbolista de Clermont-Ferrand también es el jugador que más pases ha completado con 963 y el que más balones ha recuperado con 29 e igualado con Alberto Jiménez.

A un paso de una racha histórica

Siguiendo con las curiosidades númericas, el pasado 23 de diciembre, el CD Castellón se quedó a un partido de igualar su mejor racha histórica en Segunda.

La victoria del Cádiz (2-0) ante el CD Castellón impidió que los castellonenses sumaran su sexta victoria consecutiva, lo que le habría permitido igualar su mejor racha en Segunda división.

El Castellón venía de ganar cinco partidos consecutivos y de siete jornadas sin perder y se quedó a solo un partido de poder sumar la sexta victoria seguida, como ocurrió a principios de la década de 1970.

Por tanto, la mayor cifra de victorias consecutivas de los albinegros se remonta a la última jornada de la temporada 1970/71 y las cinco primeras de la 1971/72, cuando el entrenador era Lucien Müller.

Con Pablo Hernández en el banquillo, el Castellón ganó cinco partidos consecutivos antes de medirse al Cádiz y suma 19 de los últimos 24 puntos, que le llevan a cerrar 2025 en puestos de promoción de ascenso al ocupar la quinta posición

El CD Castellón abre las puertas del SkyFi Castalia a su afición

El CD Castellón celebrará el martes 30 de diciembre un entrenamiento a puertas abiertas en el SkyFi Castalia, una iniciativa pensada para seguir fortaleciendo el vínculo entre el equipo y su afición y, especialmente, para que los más pequeños puedan disfrutar de una jornada ilusionante junto a sus ídolos.

La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:30 horas, con apertura de puertas a las 10:00 horas. El acceso será libre y gratuito para todos los aficionados, hasta completar aforo, y se realizará por el parking de tribuna del templo albinegro.