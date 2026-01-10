CD Castellón | Medio siglo sin ganar en Granada
El Castellón afronta un desplazamiento históricamente complicado: en 18 visitas en Segunda solo ha conseguido una victoria, en el lejanísimo 1956
Recientemente, ganó en Los Cármenes, pero al filial y en Primera RFEF, en la temporada del ascenso
El CD Castellón visita este domingo (16.15 horas) a un equipo que históricamente no se le ha dado nada bien. Al menos a domicilio: los orelluts han visitado a su próximo rival (en Primera, Segunda o Copa) en 27 ocasiones y solo han conseguido tres victorias.
En la categoría actual, Segunda, el balance asusta: un triunfo en 18 visitas, con 13 derrotas y cuatro empates. La única victoria en la división de plata se remonta a 1956. Hace medio siglo, el Castellón se impuso con goles de Vilalta y Simón (1-2).
La última visita
La última visita fue la temporada pasada, en la penúltima jornada del campeonato. El Castellón, que había logrado la permanencia en la jornada anterior gracias a un empate con el Eldense, ya no se jugaba nada. El Granada, por contra, aspiraba al play-off y se impuso por la mínima (2-1). Cipenga anotó el gol de los castellonenses, que ya jugaban con 10 por expulsión de Chirino.
Mejor en Primera
Curiosamente, en Primera el balance es mejor para los albinegros, con seis visitas, dos victorias, dos empates y dos derrotas. El primer triunfo fue en 1943, con un doblete de Elzo (1-2); y el segundo en 1944, con goles de Ricart y Doménech (0-2). Además, el Granada fue uno de los rivales en la liguilla de ascenso de 1941. Hubo derrota albinegra (3-2), pero los orelluts terminaron el año subiendo por vez primera a la máxima categoría.
En Copa, asimismo, dos derrotas albinegras. Una de ellas conllevó un doloroso desempate en Chamartín en 1945, con derrota castellonense en los cuartos de final. La otra fue en los años setenta.
Contra el filial
Otro caso curioso se dio en la temporada 2023/24, en Primera RFEF. El Castellón visitó Los Cármenes para jugar con el filial del Granada y goleó con tanto de Salva Ruiz y doblete de De Miguel (0-3). También, indirectamente, subió en el mismo escenario. Una victoria del filial contra el Córdoba aceleró la fiesta del ascenso orellut.
