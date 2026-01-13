El Castellón es el equipo con más goleadores diferentes tras la primera vuelta con 15

El Castellón es, tras haber acabado la primera vuelta de la Liga Hypermotion, el equipo que cuenta con más jugadores diferentes que han anotado, al menos, un gol, ya que quince futbolistas han marcado.

Los máximos goleadores del equipo 'orellut' son Álex Calatrava y Ousmane Camara que han logrado cinco tantos cada uno, mientras que Brian Cipenga está por detrás de ellos con cuatro. Tanto Calatrava como Cipenga también han participado en otros cuatro goles al haber ofrecido otras tantas asistencias.

Con tres goles figuran Isra Suero, Marc Doué y Adam Jakobsen y con dos Fabrizio Brignani y Pablo Santiago, mientras que han anotado un tanto Beñat Gerenabarrena, Kenneth Mamah, Agustín Sienra, Awer Mabil, Diego Barri, Alberto Jiménez y Douglas Aurélio. Quedan por estrenarse como goleadores de momento once jugadores, de los que dos son los porteros Romain Matthys y Amir Abedzadeh.