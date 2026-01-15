Baja importante en el Castellón que podría decir adiós a la temporada
El delantero brasileño Douglas Aurélio ha sido intervenido esta semana de una lesión en la rodilla
EFE
El delantero brasileño del CD Castellón Douglas Aurélio será baja los próximos meses tras haber sido intervenido esta semana de una lesión en la rodilla, después de regresar al equipo en noviembre tras casi nueve meses lesionado.
Douglas fue intervenido quirúrgicamente este miércoles por una lesión en el menisco, tal y como el club ha comunicado este jueves, en la previa del partido ante el Leganés, en el que el atacante será baja.
Otra lesión de rodilla
El futbolista sudamericano volvió al equipo en noviembre, después de que en febrero de 2025 sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, y ha disputado desde entonces 41 minutos, repartidos en tres partidos, en los que anotó un gol de penalti.
"La operación ha salido correctamente y nuestro jugador ya ha comenzado su proceso de recuperación. Es baja y su evolución determinará su disponibilidad", explicó el Castellón.
