CRÓNICA | El CD Castellón duerme como colíder de LaLiga Hypermotion

CD Castellón y CD Leganés. Dos equipos que, si hubiéramos firmado su posición actual a principio de temporada, los puestos estarían intercambiados. El conjunto de Pablo Hernández va como un auténtico cohete en LaLiga HyperMotion: 7 victorias 2 empates y una victoria en los últimos 10 partidos. Números de ascenso directo. Por el otro lado, tenemos al conjunto 'pepinero' un equipo que aspiraba a la promoción directa tras su descenso de la máxima categoría y, sobre todo, por la capacidad para mantener a sus estrellas. Sin embargo, la situación es otra y los de Igor Oca se mantienen alejados de los puestos de play-off, concretamente en la 12º plaza. Y parece que las dinámicas se impusieron porque los de Pablo Hernández suman una nueva victoria, habiendo sido los claros dominadores del partido.

Castalia y una buena dinámica: sinónimo de éxito

El CD Castellón juega en casa y eso se nota. Los albinegros fueron los claros dominadores del encuentro, pese a esto el gol se les resistió; y es que los de Pablo Hernández fueron superiores, pero no conseguían materializarlo. Aun así, con tanta superioridad la ventaja tenía que llegar.

Minuto 28 y tras un rechace aparece Awer Mabil, balón muerto en el área y el keniata se sacó de la manga una volea descomunal, y para adentro. El buen nivel asociativo y el volumen de ocasiones de los albinegros estaba haciendo inevitable que se creara la ventaja. Los de Pablo Hernández simplemente se lo merecían.

El conjunto albinegro parecía incombustible, el volumen de ocasiones se mantenía y con un Castalia incansable con más de 10 000 personas pese al torrencial que estaba azotando la ciudad. El CD Castellón pudo agrandar su cuenta, mínimo con un tanto más. Sin embargo, los de Pablo Hernández perdonaron demasiado y eso casi les trae algún disgusto.

Al llegar los minutos finales la alta intensidad de los locales durante toda la primera mitad les iba a pasar factura. La gasolina de los albinegros se agotó y el CD Leganés se dio cuenta: durante casi 10 minutos los 'pepineros' fueron con todo. Su volumen de ocasiones aumento, pero no tuvieron el acierto ni la habilidad de sus rivales.

En modo ‘reserva’ basta

Parece que a los locales no les hace falta ni repostar la gasolina. Ni un minuto pasó para que el CD Castellón la volviera a tener. Camara se revolvía en el área y conseguía que Pablo Santiago cazara un pase a portería vacía, el mediapunta no falló, pero desde la ‘sala de máquinas’ tenían otra opinión. Fuera de juego. Castalia retumba con un claro descontento por la decisión arbitral, sin embargo, las líneas no engañan y el tanto no subirá al marcador.

El nivel del CD Castellón disminuyó en comparación a la primera parte, sin embargo, siguIeron siendo superiores al CD Leganés que, aunque se está asociando mejor y ha tenido alguna ocasión de peligro, no ha realizado ningún remate efectivo de cara a puerta.

La cosa es que no hay quien le rompa los esquemas a Pablo Hernández. Con un Mellot y Brignani con unos sentidos agudos la zaga albinegra es inexpugnable. Los minutos pasaban y daba la sensación de que, aunque el CD Leganés lo intentará, la superioridad albinegra no permitía que el marcador se acercará ni un milímetro. Para decantar finalmente la balanza parecía que el fútbol iba a dejar un regalo a los locales.

Calatrava se asomaría tímidamente por extremo derecho del área pequeña, Amadou Diawara, saldría en su búsqueda y tras un lance del juego, no demasiado agresivo, Cala cae en el área. El colegiado no duda y aplica la pena máxima. Suero, que había salido del banquillo, se va con un tanto desde los 11 metros. Castalia sonríe, el CD Castellón sumará su sexta victoria como local y, momentáneamente, se encuentra empatado a puntos por el liderato de LaLiga Hypermotion.

Quién se lo hubiera dicho al aficionado 'orellut' a final de temporada.