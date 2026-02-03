Matthys echa el cerrojo a la portería del Castellón

El CD Castellón encadena cuatro partidos consecutivos sin recibir gol, lo que evidencia la seguridad defensiva del equipo y la buena actuación en portería del belga Romain Matthys, que han posibilitado que el conjunto 'orellut' sea segundo en la clasificación de la Liga Hypermotion, a solo dos puntos del liderato.

Matthys ha logrado evitar que Andorra, Zaragoza, Leganés y Granada hayan marcado en las últimas cuatro jornadas y además, solo ha recibido seis goles en los últimos diez encuentros disputados por el equipo albinegro, lo que le sitúa como el segundo portero con menos goles encajados por partido, con una media de 0,9, en la categoría.

El belga tiene un porcentaje de paradas del 71,9 % y su posición avanzada ayuda en defensa a despejar el peligro en balones en largo a la espalda de los centrales.

Noticias relacionadas

Incluso suma una asistencia de gol, ya que de sus pies salió el balón en largo que sorprendió a la zaga andorrana que aprovechó Beñat Gerenabarrena para superar por arriba a Áron y anotar el primer tanto de la victoria (2-0).