Un Castellón imparable asalta el liderato

El CD Castellón sigue de dulce. Desde la llegada de Pablo Hernández al club, una oleada de ilusión se ha instaurado en Castalia... y no es para menos. Los orelluts siguen en una racha imparable. Prueba de ello es esa increíble racha de victorias lograda bajo las órdenes del técnico originario de Castellón de Plana. Y hoy, con esta nueva goleada por 0-4 ha vuelto a demostrar que este equipo quiere soñar en grande, con una ambición desbordante y sin límite. Los blanquinegros llegaban hoy al José Zorilla con la máxima de ganar y continuar fuertes en ese pelotón de equipos que pelean con todo por lograr ese ansiado ascenso a Primera División. El conjunto blanquivioleta no pasa por su mejor momento, embebido en una mala dinámica de resultados.

Aun así, el Castellón ha vuelto a mostrar esa imagen seria, segura y convincente como visitante, con una gran victoria para asaltar el liderato provisional a la espera de lo que haga el Racing de Santander mañana ante el Mirandés en el Sardinero. La efectividad, solidez defensiva y verticalidad del conjunto castellonense han terminado por destrozar a un Valladolid muy debilitado. El efecto Pablo Hernández es una realidad: 13 victorias, 4 empates y 4 derrotas en 21 partidos para crecer y soñando en grande.

Un hat-trick de goles a balón parado

Los de Pablo Hernández han vuelto a demostrar que son capaces de rendir hasta en los escenarios más difíciles e incluso con bajas importantes. 38 minutos bastaron para finiquitar otra exhibición de pegada y solvencia defensiva. El primer tanto llegaría en los primeros 20 minutos tras una jugada de saque de esquina decidida con maestría por Camara. Pero... tres minutos después, esa arma afilada del balón parado volvió a ser la protagonista con el golazo de cabeza de Diego Barri tras un gran centro lateral de Suero. Las cosas marchaban muy bien para los de Pablo Hernández que, a gol anulado por el Valladolid, respondió con otro tanto de Barri a partir de un saque de esquina. Un hat-trick de goles con esa contundencia del balón parado.

Noticias relacionadas

Cipenga firma una obra maestra en el 0-4 / LALIGA

Cipenga y su obra de arte

Pero en este festival de goles faltaba el golpetazo final. Una obra de arte. En el minuto 81, Cipenga marcaba uno de los golazos de la temporada. El extremo congoleño no tuvo una mejor idea que recortar y, desde fuera del área, disparar con la pierna diestra para anotar una diana espectacular por toda la escuadra. Un final redondo para cerrar otra goleada histórica. Pucela quedó enmudecida ante la clase de un Cipenga que no ha dejado de crecer de la mano de Pablo Hernández. Cuatro goles para asaltar un liderato provisional peleado cara a cara con un Racing de Santander que se juega mañana ante el Mirandés seguir líder amenazado por un conjunto castellonense que no afloja. Pablo Hernández y su Castellón vuelan por todo lo alto. Su hambre y crecimiento parecen no tener fin. Sin duda, un candidato muy serio y preparado para cumplir con su gran sueño final.