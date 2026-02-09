Los números del Castellón con Pablo Hernández en el banquillo

El CD Castellón, que este domingo goleó al Valladolid en su propio campo para asentarse en la zona de ascenso directo a Primera, ha conseguido 43 de los 60 puntos que se han puesto en juego desde la llegada de Pablo Hernández a su banquillo.

En los veinte partidos que ha disputado el equipo con Pablo Hernández al frente suma trece triunfos, cuatro empates y tres derrotas, con 36 goles a favor y 15 en contra. Los 43 puntos obtenidos suponen el 71,6% de los puntos que se han puesto en juego.

Pablo Hernández se hizo cargo del equipo 'orellut' el 16 de septiembre tras disputarse la quinta jornada, después de que el Castellón solo sumara dos puntos con el neerlandés Johan Plat en el banquillo y cayera a la penúltima posición de la clasificación.

El ex futbolista internacional, que estaba desde el verano de 2024 al frente del filial albinegro en Segunda RFEF como primera experiencia en los banquillo, asumió el cargo primero de forma interina y después, en noviembre, y con el equipo en plena ascensión fue ratificado de manera definitiva.