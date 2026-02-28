El Castellón pierde (1-3) su condición de invicto en 2026, pero no de aspirante al ascenso

El Racing de Santander aprovechó tres errores en defensa del Castellón en la primera mitad para asaltar Castalia e infligir a los locales su primera derrota de 2026, reforzar su liderato en la Liga Hypermotion y abrir una brecha de cuatro puntos de ventaja sobre sus perseguidores.

El choque acabó con una pequeña tangana cuando, varios minutos después de acabar, el visitante Vicente se enzarzó con varios seguidores locales y eso propició el enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos.

El Castellón y el Racing salieron sin especular, imponiendo un ritmo de juego alto. La primera aproximación fue visitante tras un error en la salida de balón de Brignani. Vicente llegó al área y asistió a Guliashvili, aunque llegó antes Alberto Jiménez para cortar el peligro.

La respuesta del Castellón fue inmediata, Cipenga cedió el balón al corazón del área pequeña a Jakobsen que, en boca de gol, no acertó a empujarla dentro de la portería y se marchó fuera.

El conjunto cántabro se adelantó en el minuto 19. Una salida al contraataque pilló desprevenida a la zaga castellonense, a lo que se unió un rechace que no pudo finalizar Brignani, para que el balón acabara en la frontal del área pequeña en los pies de Guliashvili que, a placer, marcó el 0-1.

El Castellón estuvo a punto de conseguir la igualada tan solo seis minutos después, pero se topó con una gran intervención de Ezkieta que evitó el tanto de Raúl Sánchez. A continuación, el Racing pudo incrementar la ventaja. Un contraataque conducido por Suleiman, en el que los albinegros reclamaron falta sobre Gerenabarrena, lo finalizó Guliashvili, que disparó y superó a Matthys dentro del área, pero llegó Mellot para evitar el gol bajo palos.

Los 'orelluts' estaban sobreexcitados y esto les pasó factura. Una mala salida de Matthys la aprovechó el Racing para Matilla anotar el 0-2 en el minuto 34, tras entrar desde segunda línea y rematar a portería vacía el centro de Guliashvili.

El equipo cántabro amplió la ventaja justo antes del descanso. Otro error de la defensa local, en este caso Brignani que no acertó al controlar y despejar, lo aprovechó Guliashvili para batir desde la frontal del área a Matthys. Aunque el asistente señaló fuera de juego, a instancias del VAR y tras dos minutos de revisión, el 0-3 subió al marcador.

Pablo Hernández dejó solo tres defensas en la zaga local tras el descanso y jugó con cinco futbolistas de ataque para buscar la épica. Cipenga lo intentó con un lanzamiento desde la frontal que se marchó junto al poste del Racing.

Pero el conjunto cántabro, por velocidad, generaba mucho peligro y Matthys salvó el cuarto gol tras un remate a bocajarro de Facu que, con una gran intervención, desvío a córner.

El Castellón intentó todo, incluso jugando con el central, Brignani, como delantero centro. Isra Suero acortó la distancia tras un centro de Mabil que ejecutó con la pierna izquierda para poner el 1-3. Con diez minutos por delante pudo meterse de lleno en el partido, pero Álvaro García perdonó el mano a mano con Ezkieta tras un error de la defensa, con un golpeo que superó al meta pero se marchó fuera.

El partido acabó con dos expulsiones en el cuadro local. Primero a Mellot por una falta al ser el último defensor en el minuto 94 y al entrenador, Pablo Hernández, por protestar esta decisión de Lax Franco y aún con el choque acabado siguió la tensión.

Ficha técnica:

1. Castellón: Matthys; Mellot, Lucas Alcázar (Suero, min. 45), Alberto Jiménez, Brignani; Barri (Mabil, min.45), Gerenabarrena (Doué, min. 87); Raúl Sánchez (Salva Ruiz, min. 69), Cipenga, Calatrava y Jakobsen, min. 45).

3. Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla (Castro, min. 38), Salinas, Manu, Facu; Damian (Maguette, min. 67), Puerta; Suleiman (Sangalli, min. 67), Vicente (Mata, min. 89), Canales y Guliashvili (Franco, min. 67).

Árbitro: Salvador Lax (comité de Murcia). Mostró tarjeta amarilla a Lucas Alcázar por el Castellón y a Damian y Suleiman en el Racing. Expulsó con roja directa a Mellot y al entrenador del Castellón, Pablo Hernández, en el minuto 90+3.

Goles: 0-1 Guliashvili, min. 19; 0-2 Mantilla, min. 34; 0-3 Guliashvili, min. 41; 1-3 Suero, min. 78.

Incidencias: partido correspondiente a la 28ª jornada de la Liga Hypermotion disputado en el estadio SKyFi Castalia con la presencia de 14.201 espectadores, de los que 500 eran del Racing.