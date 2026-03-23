Un penalti en el descuento deja sin victoria al CD Castellón

El Castellón y la Cultural Leonesa se repartieron este lunes los puntos en un partido en el que los visitantes pudieron golear en la primera mitad y lograron el empate en el tramo final por un penalti que deja a los locales en la sexta plaza, en puestos de promoción, y a los visitantes a ocho puntos de la salvación.

El Castellón salió con el control del balón y dispuesto a jugar en campo contrario, aunque la Cultural no le concedía espacios y no lograba encontrar la fluidez que le acercara a la meta rival. Con el paso de los minutos el conjunto de Rubén de la Barrera ganó en confianza y estiró líneas para buscar la portería local.

Los albinegros solo dispusieron de dos oportunidades con sendos disparos lejanos de Pablo Santiago que se marcharon alto y un remate de Camara al lateral de la red, mientras que la Cultural Leonesa dispuso de las mejores ocasiones en las botas de Homam.

El extremo qatarí tuvo cuatro ocasiones en la primera mitad, dos de ellas estuvieron cerca de acabar en gol. La primera fue en el minuto 29 en un mano a mano con Matthys que ganó el meta, mientras que ya en el 44 y tras un error en defensa de Salva Ruiz, Iván le asistió y tras superar a Matthys, un defensa 'orellut' sacó el balón bajo palos.

Tras la reanudación, Pablo Hernández movió el banquillo y los cambios tuvieron efecto positivo en el equipo. Suero, que se acababa de incorporar, centró para asistir a Ousmane Camara para que el pichichi albinegro cabeceara cruzado donde no pudo llegar Badía y pusiera el 1-0.

Los 'orelluts' recuperaron las sensaciones que le habían llevado al liderato y tan solo cuatro minutos después, Lucas Alcázar perdonó el 2-0. Su golpeo se marchó ajustado al poste izquierdo de la portería de la Cultural. La respuesta visitante llegó de los pies de Ribeiro, que dispuso de una doble ocasión para poner el empate. Primero fue Alberto Jiménez el que lo evitó y, tras el rechace, su segundo disparo lo repelió Matthys.

El Castellón concedía en defensa pero también era capaz de generar peligro sobre la meta visitante con Suero dispuesto a ser el hombre del partido. El futbolista madrileño estrelló en el larguero un tiro desde más de 20 metros en el ecuador de la segunda mitad.

En el minuto 87, Fadel cometió penalti sobre Sobrino. El atacante se adelantó al defensor cuando se disponía a despejar y el árbitro señaló la pena máxima que Chacón se encargó de materializar.

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El empate dejó un sabor agridulce en ambos. En el caso del Castellón corta una racha de tres derrotas seguidas pero le aleja del ascenso directo y en el de la Cultural le permite sumar pero le mantiene lejos de la salvación.