Pablo Hernández: "Hay que jugar a lo que sabemos y dar cada uno un pasito adelante"

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, llamó a su equipo a revertir la tendencia negativa de las últimas jornadas para continuar en los puestos de promoción de ascenso siendo fieles a su estilo, pero también mejorando cada uno en su desempeño, incluido él mismo. "Hay que jugar a lo que sabemos y, a partir de ahí, cada uno de los jugadores y yo, dar un pasito adelante y volver a recuperar el nivel que teníamos", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro en el campo del Albacete, en el que dijo que deben salir "a ganar".

El Castelló llega tras cinco jornadas sin ganar, una mala racha que por otra parte aseguró que da valor al buen hacer previo de su equipo. "Estos resultados nos han hecho ver que no es nada fácil lo que estamos haciendo. Cuando bajas un pelín el nivel o empiezas a cometer errores, en esta liga te lo hacen pagar", afirmó.

"Quedan 11 finales y lo importante es recuperar nuestra mejor versión para seguir en la pelea, seguir en una posición privilegiada, estando en 'playoffs'. Obviamente, se ha apretado mucho todo. Hace mes y medio nos veíamos en ascenso directo, pero al final hay que darle el mérito que tiene el estar no sé cuántas semanas son ya seguidas en puesto de 'playoff' y ascenso directo", añadió.

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Pablo Hernández, en rueda de prensa. / CD Castellón

Albacete, rival complicado

Sobre el Albacete, destacó que "es de los equipos más intensos tanto sin balón como con balón" y dijo que "en una transición te hace gol y en las dos facetas, apretando arriba o en bloque bajo, son peligrosos". "Debemos estar bien en vigilancias y preparados para esas transiciones porque son muy peligrosos", concluyó. El encuentro se disputa este sábado a las 21:00 horas.