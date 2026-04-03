El Castellón tiene el cómputo particular a favor con la mayoría de rivales por el ascenso
EFE
La victoria del CD Castellón ante el Almería por 2-0 permite al equipo castellonense superar en el cómputo particular a otro rival directo en la pugna por el ascenso a Primera división, ya que los andaluces ganaron por 1-0 en el partido de la primera vuelta. El del Almería no es el único enfrentamiento que se decanta a favor de los albinegros, ya que con otros rivales directos también tiene ganado el cómputo particular, que sería decisivo en caso de empate a puntos.
Este es el caso del Deportivo que ahora mismo es segundo y está cinco puntos por encima de un Castellón que es sexto y de Las Palmas, que al igual que los 'orelluts' tiene 55 puntos.
Por decidir el cómputo particular está el Burgos que es séptimo y ante el que empató en la ida; el Málaga que es cuarto y al que ganó en la primera vuelta por 2-1 y Eibar, que es octavo y con el que también empató.
De los equipos de la zona alta de la clasificación, el Castellón solamente tiene en contra sus enfrentamientos con el líder, el Racing de Santander.
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