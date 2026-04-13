El Real Madrid se lleva a la joya del CD Castellón: Fran Santamaría

El fútbol base español vuelve a escena con un movimiento de gran impacto. Fran Santamaría, delantero de 17 años formado en el CD Castellón, cambiará de aires la próxima temporada para incorporarse a la cantera del Real Madrid, en una operación que confirma el enorme potencial del joven atacante y la apuesta del club blanco por el talento emergente.

Un traspaso histórico… con sabor agridulce en Castalia

La salida de Santamaría supone un momento histórico para el Castellón, ya que se trata del traspaso más elevado de su cantera. Sin embargo, más allá del éxito económico, la operación deja un evidente vacío deportivo y emocional en el club, que pierde a uno de sus jugadores más prometedores y llamados a liderar el futuro del primer equipo.

Aunque no han trascendido cifras oficiales, la entidad 'merengue' ha abonado la clausula íntegra del jugador. No obstante, en clave deportiva, la sensación es clara: se marcha un talento diferencial, un delantero con condiciones para marcar diferencias durante años en Castalia.

Un goleador que ha arrasado en categorías inferiores

A nivel deportivo, el rendimiento del ariete ha sido sobresaliente. Durante la presente temporada ha sumado 15 goles en 32 partidos, destacando especialmente en División de Honor Juvenil con 13 tantos en 17 encuentros. Además, ha dado el salto al filial en Segunda RFEF, donde ha firmado dos goles en apenas 300 minutos, confirmando su capacidad para competir en categorías superiores.

Fran Santamaría junto al escudo del CD Castellón / INSTAGRAM

Con 1,85 de altura, ambidiestro y con un notable olfato goleador, Santamaría ha demostrado ser un delantero muy completo para su edad. Su progresión ha sido constante en los últimos años, pasando de destacar en categorías inferiores a convertirse en una de las grandes referencias ofensivas del fútbol juvenil nacional.

El Real Madrid se adelanta y apuesta por su talento

El interés del Real Madrid no es casual. El club llevaba meses siguiendo su evolución y terminó acelerando las negociaciones en las últimas semanas para cerrar su fichaje. La operación responde a una estrategia clara: captar jóvenes talentos con proyección y desarrollarlos dentro de una de las canteras más competitivas del mundo.

Una despedida marcada por el sentimiento albinegro

Más allá de lo deportivo, la despedida del jugador refleja el fuerte vínculo con el Castellón. Tras ocho años en el club, Santamaría se ha marchado agradeciendo a entrenadores, compañeros y familiares el camino recorrido, dejando claro que su identidad albinegra seguirá presente en su carrera.

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Fran Santamaría celebra un gol con el CD Castellón / INSTAGRAM

Con este movimiento, el Real Madrid suma una nueva promesa a La Fábrica, mientras que el Castellón se despide de una de sus mayores joyas recientes. Un traspaso histórico en lo económico, pero doloroso en lo deportivo para una afición que veía en Fran Santamaría a su próximo gran referente.