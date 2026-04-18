Confirmado: El CD Castellón pierde a una pieza clave antes de medirse al Málaga CF

El CD Castellón sigue firme en su objetivo. El ascenso a Primera División no es solo un sueño en Castalia, es una meta real que el equipo ha ido construyendo a base de regularidad, carácter y una identidad muy marcada durante toda la temporada en Segunda División.

El conjunto albinegro ha logrado posicionarse como uno de los equipos más competitivos del campeonato. Su estilo, valiente y vertical, le ha permitido competir de tú a tú contra cualquiera. Y en este tramo final, cada punto pesa más que nunca. Sin embargo, no todo son buenas noticias para este tramo final. El Castellón afronta una de las citas clave del calendario con una ausencia que puede marcar diferencias.

Baja sensible para el Castellón ante el Málaga

El duelo frente al Málaga CF llega condicionado por una baja importante. Alberto Jiménez no estará disponible tras ver la quinta tarjeta amarilla, lo que le obliga a cumplir sanción en un momento crítico de la temporada. Una ausencia que duele. La baja de Alberto Jiménez obligará al cuerpo técnico a reajustar la defensa.

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El central se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del Castellón. No solo por su solidez defensiva, sino también por su liderazgo sobre el césped. Su capacidad para ordenar la línea, anticiparse a las jugadas y sostener al equipo en momentos de presión le han convertido en un jugador clave.